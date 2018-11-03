У Анны Плетнёвой украли на концерте королевскую мантию





Во время концерта Анна Плетнёва неоднократно «ныряла» к своим поклонникам, которые её с радостью подхватывали, а потом возвращали на сцену. В один из таких моментов артистка обнаружила пропажу, у неё не оказалось шёлковой королевской мантии с украшением из лебединых перьев. Звезда обращается с просьбой ко всем, кто был на концерте, вернуть важную деталь костюма. В интервью с журналистами, Плетнёва рассказала, что она часто зрителям даёт элементы костюма, которые возвращают после выступления, но в этот раз мантия ушла безвозвратно.По словам знаменитости, она не считает, что деталь костюма была украдена, просто кто-то из поклонников взял накидку на память. Певица убедительно просит вернуть королевскую мантию, потому что она ей нужна для выступлений в других городах России.