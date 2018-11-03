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У Анны Плетнёвой украли на концерте королевскую мантию

В московском клубе Red накануне группа «Винтаж» выступила с концертом, на котором у исполнительницы Анны Плетнёвой украли часть сценического костюма. По словам менеджера артистки Милы Малкеровой, после выступления никто не может найти королевскую мантию.
У Анны Плетнёвой украли на концерте королевскую мантию

Во время концерта Анна Плетнёва неоднократно «ныряла» к своим поклонникам, которые её с радостью подхватывали, а потом возвращали на сцену. В один из таких моментов артистка обнаружила пропажу, у неё не оказалось шёлковой королевской мантии с украшением из лебединых перьев. Звезда обращается с просьбой ко всем, кто был на концерте, вернуть важную деталь костюма. В интервью с журналистами, Плетнёва рассказала, что она часто зрителям даёт элементы костюма, которые возвращают после выступления, но в этот раз мантия ушла безвозвратно.

По словам знаменитости, она не считает, что деталь костюма была украдена, просто кто-то из поклонников взял накидку на память. Певица убедительно просит вернуть королевскую мантию, потому что она ей нужна для выступлений в других городах России.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:47

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