Обновленная версия Warcraft III выйдет в 2019 году

Модификация получила название Warcraft III: Reforged. В новой версии продукта будет обновлена графика, анимация персонажей, а также пользовательский интерфейс. Кроме того, будет поддержано разрешение 4К и улучшен искусственный интеллект действующих персонажей.На данный момент на сайте производителей доступен предзаказ игры за 1299 рублей. Там же можно оставить заявку на участие в бета-тестировании. Кроме того, доступен премиальный пакет «Трофеи победителя» за 2499 рублей. В него войдет мясной фургон, рубашка «Третья война» для Hearthstone, четыре новых героя для Heroes of the Storm (Ануб'арак, Тиранда, Джайна, Тралл). Отмечается, что вместе с обновленным Warcraft III выйдет и новая версия The Frozen Throne.Оригинальная Warcraft III вышла в 2002 году.