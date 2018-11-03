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Обновленная версия Warcraft III выйдет в 2019 году

Разработчики компании Blizzard Entertainment заявили о перезапуске Warcraft III. Обновленная версия культовой компьютерной игры выйдет в 2019 году. Данная информация появилась на сайте фестиваля BlizzCon.

Обновленная версия Warcraft III выйдет в 2019 году


Модификация получила название Warcraft III: Reforged. В новой версии продукта будет обновлена графика, анимация персонажей, а также пользовательский интерфейс. Кроме того, будет поддержано разрешение 4К и улучшен искусственный интеллект действующих персонажей.



На данный момент на сайте производителей доступен предзаказ игры за 1299 рублей. Там же можно оставить заявку на участие в бета-тестировании. Кроме того, доступен премиальный пакет «Трофеи победителя» за 2499 рублей. В него войдет мясной фургон, рубашка «Третья война» для Hearthstone, четыре новых героя для Heroes of the Storm (Ануб'арак, Тиранда, Джайна, Тралл). Отмечается, что вместе с обновленным Warcraft III выйдет и новая версия The Frozen Throne.

Оригинальная Warcraft III вышла в 2002 году.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:03

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