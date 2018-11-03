Планшет Pixel Slate от Google прошёл сертификацию в FFC
Пока представители Google не раскрывают информацию про сроки презентации нового планшета версии Pixel Slate. При этом стало известно, что устройство прошло сертификацию в FFC.
Пока подробности о дебюте Pixel Slate отсутствуют. Однако прохождение сертификации может свидетельствовать о том, что Pixel Slate уже в ближайшем будущем увидит мир. Вследствие того, что руководство Google не делает официальных заявлений об устройстве, трудно предугадать, когда модель поступит в продажи. Также нельзя утверждать, что планшет начнут продавать до конца года. По всей видимости, самой интересной частью представленных документов FCC можно назвать сокращенное руководство пользователя, которое предлагает быстрый обзор функций, а также рекомендации по настройке версии Pixel Slate.
В Сети появилась информация, что южнокорейская компания LG в рамках выставки CES 2019 планирует представить скручивающиеся телевизоры.
Пока подробности о дебюте Pixel Slate отсутствуют. Однако прохождение сертификации может свидетельствовать о том, что Pixel Slate уже в ближайшем будущем увидит мир. Вследствие того, что руководство Google не делает официальных заявлений об устройстве, трудно предугадать, когда модель поступит в продажи. Также нельзя утверждать, что планшет начнут продавать до конца года. По всей видимости, самой интересной частью представленных документов FCC можно назвать сокращенное руководство пользователя, которое предлагает быстрый обзор функций, а также рекомендации по настройке версии Pixel Slate.
В Сети появилась информация, что южнокорейская компания LG в рамках выставки CES 2019 планирует представить скручивающиеся телевизоры.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:52