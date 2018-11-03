Настя Каменских торжественно отпраздновала год с начала сольной карьеры
Настя Каменских торжественно отпраздновала год с начала своей сольной карьеры. Об этом звезда сообщила своим многочисленным поклонникам, разместив пост в Instagram.
Певица под своим постом в Instagram оставляет комментарий о том , что для неё это был "большой" день. Год назад Настя запустила свой проект NK, до этого она всегда выступала в дуэте "Потап и Настя".
Поклонники певицы в комментариях активно поздравляли с этим знаменательным событием, а также желали успехов в сольной карьере. Своему кумиру фолловеры пожелали дальнейших побед.
Данная публикация собрала более 70 тысяч лайков.
Певица под своим постом в Instagram оставляет комментарий о том , что для неё это был "большой" день. Год назад Настя запустила свой проект NK, до этого она всегда выступала в дуэте "Потап и Настя".
Поклонники певицы в комментариях активно поздравляли с этим знаменательным событием, а также желали успехов в сольной карьере. Своему кумиру фолловеры пожелали дальнейших побед.
Данная публикация собрала более 70 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 10:31