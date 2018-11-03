Настя Каменских торжественно отпраздновала год с начала сольной карьеры





Певица под своим постом в Instagram оставляет комментарий о том , что для неё это был "большой" день. Год назад Настя запустила свой проект NK, до этого она всегда выступала в дуэте "Потап и Настя".Поклонники певицы в комментариях активно поздравляли с этим знаменательным событием, а также желали успехов в сольной карьере. Своему кумиру фолловеры пожелали дальнейших побед.Данная публикация собрала более 70 тысяч лайков.