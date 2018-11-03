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Xiaomi Mi 8 доступен по сниженным ценам

Производители сообщают, что смартфон Xiaomi Mi 8 доступен по сниженным ценам. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Giztop.
Xiaomi Mi 8 доступен по сниженным ценам


Эксперты отмечают, что устройство стало популярным сразу же после выхода на рынок благодаря впечатляющим техническим характеристикам. Однако некоторые пользователи рассказывали, что не могли его приобрести из-за завышенной, по их мнению, цены. Производители приняли решение сделать гаджет доступнее и снизили его стоимость до 359 долларов за версию с 54 гигабайтами и 429 долларов за 128 гигабайт, в то время, как ранее смартфон оценивался в 449 и 479 долларов.

Xiaomi Mi 8 работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845. Объем оперативной памяти составляет 6 гигабайт, а постоянной — 64 гигабайта. Операционная система - Android 8.1 Oreo. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3400 мАч. Камера устройства имеет разрешение 12+12 мегапикселей.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:40

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