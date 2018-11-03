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Актера Алика Болдуина арестовали за драку

Правоохранители арестовали за драку 60-летнего актера Алика Болдуина за драку. Инцидент произошел на Манхэттене в Нью-Йорке в пятницу, 2 ноября.
Актера Алика Болдуина арестовали за драку


По словам официального представителя Департамента полиции Нью-Йорка, драка произошла на парковке. Данные о втором участнике инцидента не сообщались. По словам правоохранителей, во время конфликта Алик Болдуин выкрикивал нецензурные выражения. К полицейским обратились свидетели происшествия.

Отметим, что ситуацию прокомментировал американский президент Дональд Трамп. Отвечая на вопрос журналиста по данному поводу глава Белого дома пожелал Болдуину удачи.

Алик Болдуин снялся более чем в 80 фильмах и участвует в телевизионных проектах. Наиболее известные фильмы - «Перл-Харбор», «Привычка жениться», «Тень», «Авиатор». Актер был награжден «Золотым глобусом» и Emmy. В последние годы он прославился пародией на Дональда Трампа в шоу «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live, SNL).



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:03

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