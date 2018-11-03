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Редкая болезнь лишила волгоградку всех волос

Из-за редкой болезни в 36 лет волгоградка осталась абсолютно без волос, также лишилась бровей и ресниц. Это никак не отразилось на её повседневной жизни, она сменила имидж и ведёт активно появляется на людях.
Редкая болезнь лишила волгоградку всех волос


В 2016 году у молодой особы возникли проблемы со здоровьем, стали активно выпадать волосы, сначала она не нашла причин для беспокойства, списав на то, что такое возможно во время первого триместра беременности. Волгоградка ждала второго ребёнка. Через некоторое время она всё же решила обратиться в больницу, чтобы медики установили причину начинающегося облысения, посетив трихолога.

Доктора выдвигали несколько версий того, что могло стать причиной выпадения волос на всём теле за такой короткий срок, но диагноз поставить затруднялись. Девушка в это время уже перестала выходить в людные места, не покрыв головы. Остатки волос укладывала так, чтобы закрыть ту часть головы, на которой совсем не осталось волосяного покрова.

Она записалась на приём к волгоградскому профессору в области дерматологии и впервые услышала диагноз - очаговая алопеция. Профессор предупредил, что даже если она уберёт остатки волос, которые выглядели не эстетично, они возможно и отрастут снова, но и по всей вероятности, начнут выпадать. Скорее всего, облысение имеет цикличный характер.

Девушку поддержала вся её семья, сказав что они любят её не за волосы, самое главное, чтобы она была с ними и абсолютно здорова. горожанка постепенно отказалась даже от головных уборов и стала активно появляться в обществе. Сначала было не просто, но со временем всё наладилось. Спустя более 2 лет она не обращает на отсутствие волос абсолютно никакого внимания. Её семья давно привыкла к такому внешнему виду, но люди часто говорят о экстравагантности местной жительницы, не зная о ее болезни.



 
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Общество
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 10:24

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