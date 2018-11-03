Либерж Кпадону возмущена дракой Игруновой и Сударкиной на «ДОМ-2»





Мулатка возмущенно удивляется, почему до сих пор не наказан виновник, ведь подобные действия организаторов подрывают репутацию телестройки, которая и так далеко не блестящая.Кпадону подозревает, что всем плевать на имидж «ДОМ-2» и главное для участников хайпануть скандальчиком мелким, а затем успокоиться пока снова не начнешь «затухать».Либерж заверяет, что на самом деле на телестройке сценариев нет, и о заранее продуманных сюжетах говорят лишь те, кто опозорился.Напомним, что недавно участница реалити-шоу Наталья Сударкина в драке нанесла серьезные травмы Наталье Игруновой, которой пришлось перенесли сложную операцию в Москве, тогда как ее обидчица развлекается на Сейшелах.