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Либерж Кпадону возмущена дракой Игруновой и Сударкиной на «ДОМ-2»

На реалити-шоу «ДОМ-2» завершилось очередное противостояние организаторов и зрителей, в котором первые, нагло защищая свою подопечную, спровоцировали драку с серьезными травмами между участницами. Экс-участница и ведущая шоу Либерж Кпадону возмущена создавшейся ситуацией.

Мулатка возмущенно удивляется, почему до сих пор не наказан виновник, ведь подобные действия организаторов подрывают репутацию телестройки, которая и так далеко не блестящая.

Либерж Кпадону возмущена дракой Игруновой и Сударкиной на «ДОМ-2»

Кпадону подозревает, что всем плевать на имидж «ДОМ-2» и главное для участников хайпануть скандальчиком мелким, а затем успокоиться пока снова не начнешь «затухать».

Либерж Кпадону возмущена дракой Игруновой и Сударкиной на «ДОМ-2»

Либерж заверяет, что на самом деле на телестройке сценариев нет, и о заранее продуманных сюжетах говорят лишь те, кто опозорился.

Либерж Кпадону возмущена дракой Игруновой и Сударкиной на «ДОМ-2»

Напомним, что недавно участница реалити-шоу Наталья Сударкина в драке нанесла серьезные травмы Наталье Игруновой, которой пришлось перенесли сложную операцию в Москве, тогда как ее обидчица развлекается на Сейшелах.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:28

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