Адвокат: От домогательств Харви Вайнштейна пострадали почти 1000 женщин





По мнению Феган, реальное число жертв может быть гораздо больше, поскольку до этого бывшие сотрудники его компании заявили, что подобные инциденты случались едва ли не каждую неделю. Адвокат подчеркнула, что она беседовала с женщинами, которые работали в компании продюсера Miramax Films еще в конце 70-х годов, и такие случаи отмечались уже тогда.Скандал вокруг Харви Вайнштейна разгорелся, когда его в домогательствах обвинили многие известные женщины, в том числе Ума Турман, Анджелина Джоли, Эшли Джадд и другие. После этого продюсера уволили из его компании, а власти Нью-Йорка начали расследование. На Вайнштейна был подан в суд Нью-Йорка коллективный иск от многих женщин.