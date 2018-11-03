АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Адвокат: От домогательств Харви Вайнштейна пострадали почти 1000 женщин

Адвокат из США Элизабет Феган заявила, что от домогательств продюсера Харви Вайнштейна пострадали почти 1000 женщин. На сегодняшний день достоверно известно, что его жертвами были, как минимум, 150 женщин, и они публично обвиняли Вайнштейна в харрасменте.

Адвокат: От домогательств Харви Вайнштейна пострадали почти 1000 женщин


По мнению Феган, реальное число жертв может быть гораздо больше, поскольку до этого бывшие сотрудники его компании заявили, что подобные инциденты случались едва ли не каждую неделю. Адвокат подчеркнула, что она беседовала с женщинами, которые работали в компании продюсера Miramax Films еще в конце 70-х годов, и такие случаи отмечались уже тогда.

Скандал вокруг Харви Вайнштейна разгорелся, когда его в домогательствах обвинили многие известные женщины, в том числе Ума Турман, Анджелина Джоли, Эшли Джадд и другие. После этого продюсера уволили из его компании, а власти Нью-Йорка начали расследование. На Вайнштейна был подан в суд Нью-Йорка коллективный иск от многих женщин.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Яна Рудковская в Instagram рассказала «историю
В Лондоне будут читать лекции при помощи голограмм
Обновленная версия Warcraft III выйдет в 2019 году
Учёные: Папилломавирус достался людям от
Евгений Плющенко показал на видео в Instagram
Планшет Pixel Slate от Google прошёл сертификацию
У Анны Плетнёвой украли на концерте королевскую
Ученые: Знакомство со статусным человеком
Xiaomi Mi 8 доступен по сниженным ценам
Валентин Коробков рассказал, что брак Ольги
Настя Каменских торжественно отпраздновала год с
Редкая болезнь лишила волгоградку всех волос
Филипп Киркоров обнародовал архивное видео в
Ольга Бузова показала в Instagram роскошную шубу
Актера Алика Болдуина арестовали за драку
Милонов предложил арестовывать любителей селфи на
Ученый: Глобальное потепление повлияет на жизнь
Полина Гагарина в Instagram рассказала о своей
В Калифорнии корабли пришельцев открыли в небе
Генеральный директор Meizu рассказал на форуме о
Либерж Кпадону возмущена дракой Игруновой и
Адвокат: От домогательств Харви Вайнштейна
Сергей Лазарев показал фанатам в Instagram
«Объединение автопассажирских перевозчиков» хочет
Дана Борисова за неделю сбросила полтора
В России запущен реактор первой в мире плавучей
«Лучший в индустрии» дисплей Huawei Mate 20 Pro
Испанские военные провели испытания нового
Концерт Ольги Бузовой в Краснодаре отменили из-за
Спортивный байк Yamaha YZF-R3 появится в России
Просмотреть все новости