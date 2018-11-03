Полина Гагарина в Instagram рассказала о своей короткой поездке в Дубай
Полина Гагарина рассказала поклонникам в Instagram о своей короткой поездке в Дубай. При этом певица отметила, что слетать на несколько часов в страну ей не составляет труда, ведь для этого у неё есть всё необходимое.
Накануне в социальной сети певицы появилась новая фотография, на которой она запечатлена в купальнике на пляже ОАЭ. Свою публикацию Полина Гагарина подписала так: «На несколько часов в Дубаи! Слабо? Мне нет». Однако подписчики этого не оценили, а для некоторых подобное высказывание показалось даже оскорбительным. Большинство пользователей отметили, что они не могут себе такого позволить, поскольку их зарплату не позволяет совершать путешествия по различным странам мира.
Некоторые фанаты встали на сторону певицы отмечая, что её не правильно поняли. Якобы Полина Гагарина имела в виду совсем другое, потому что она приехала в Дубай не на отдых, а на работу. Публикация звезды на данный момент набрала более 157 тысяч «лайков».
Накануне в социальной сети певицы появилась новая фотография, на которой она запечатлена в купальнике на пляже ОАЭ. Свою публикацию Полина Гагарина подписала так: «На несколько часов в Дубаи! Слабо? Мне нет». Однако подписчики этого не оценили, а для некоторых подобное высказывание показалось даже оскорбительным. Большинство пользователей отметили, что они не могут себе такого позволить, поскольку их зарплату не позволяет совершать путешествия по различным странам мира.
Некоторые фанаты встали на сторону певицы отмечая, что её не правильно поняли. Якобы Полина Гагарина имела в виду совсем другое, потому что она приехала в Дубай не на отдых, а на работу. Публикация звезды на данный момент набрала более 157 тысяч «лайков».
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:42