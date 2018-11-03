Полина Гагарина в Instagram рассказала о своей короткой поездке в Дубай

Накануне в социальной сети певицы появилась новая фотография, на которой она запечатлена в купальнике на пляже ОАЭ. Свою публикацию Полина Гагарина подписала так: «На несколько часов в Дубаи! Слабо? Мне нет». Однако подписчики этого не оценили, а для некоторых подобное высказывание показалось даже оскорбительным. Большинство пользователей отметили, что они не могут себе такого позволить, поскольку их зарплату не позволяет совершать путешествия по различным странам мира.Некоторые фанаты встали на сторону певицы отмечая, что её не правильно поняли. Якобы Полина Гагарина имела в виду совсем другое, потому что она приехала в Дубай не на отдых, а на работу. Публикация звезды на данный момент набрала более 157 тысяч «лайков».