Сергей Лазарев показал фанатам в Instagram акробатический прыжок во время концерта

На предоставленном видео видно, что бас-гитарист музыканта решил после концерта уйти со сцены с «изюминкой», вследствие чего сделал «колесо». Сергей Лазарев спросил у коллеги, кто его этому учил. После этого, певец сказал - «Учись, салага» и сам сделал акробатический трюк. Неожиданный поступок исполнителя песен привел фанатов в восторг. Зал взорвался восторженными криками.Пост знаменитости в течение четырнадцати часов собрал около 131 тысячи одобрительных лайков и более 19 комментариев. Поклонники соцсети заявили, что их кумир сделал трюк намного «чище» своего гитариста. Некоторые отметили, что концерт на Дальнем Востоке был очень «крут».