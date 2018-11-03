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Сергей Лазарев показал фанатам в Instagram акробатический прыжок во время концерта

Сергей Лазарев сейчас гастролирует по России со своей шоу программой “N-Tour”. Певец в соцсети Instagram показал поклонникам, как он во время выступления в Комсомольске-на-Амуре исполнил акробатический прыжок.

Сергей Лазарев показал фанатам в Instagram акробатический прыжок во время концерта


На предоставленном видео видно, что бас-гитарист музыканта решил после концерта уйти со сцены с «изюминкой», вследствие чего сделал «колесо». Сергей Лазарев спросил у коллеги, кто его этому учил. После этого, певец сказал - «Учись, салага» и сам сделал акробатический трюк. Неожиданный поступок исполнителя песен привел фанатов в восторг. Зал взорвался восторженными криками.

Пост знаменитости в течение четырнадцати часов собрал около 131 тысячи одобрительных лайков и более 19 комментариев. Поклонники соцсети заявили, что их кумир сделал трюк намного «чище» своего гитариста. Некоторые отметили, что концерт на Дальнем Востоке был очень «крут».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:24

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