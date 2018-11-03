Сергей Лазарев показал фанатам в Instagram акробатический прыжок во время концерта
Сергей Лазарев сейчас гастролирует по России со своей шоу программой “N-Tour”. Певец в соцсети Instagram показал поклонникам, как он во время выступления в Комсомольске-на-Амуре исполнил акробатический прыжок.
На предоставленном видео видно, что бас-гитарист музыканта решил после концерта уйти со сцены с «изюминкой», вследствие чего сделал «колесо». Сергей Лазарев спросил у коллеги, кто его этому учил. После этого, певец сказал - «Учись, салага» и сам сделал акробатический трюк. Неожиданный поступок исполнителя песен привел фанатов в восторг. Зал взорвался восторженными криками.
Пост знаменитости в течение четырнадцати часов собрал около 131 тысячи одобрительных лайков и более 19 комментариев. Поклонники соцсети заявили, что их кумир сделал трюк намного «чище» своего гитариста. Некоторые отметили, что концерт на Дальнем Востоке был очень «крут».
На предоставленном видео видно, что бас-гитарист музыканта решил после концерта уйти со сцены с «изюминкой», вследствие чего сделал «колесо». Сергей Лазарев спросил у коллеги, кто его этому учил. После этого, певец сказал - «Учись, салага» и сам сделал акробатический трюк. Неожиданный поступок исполнителя песен привел фанатов в восторг. Зал взорвался восторженными криками.
Пост знаменитости в течение четырнадцати часов собрал около 131 тысячи одобрительных лайков и более 19 комментариев. Поклонники соцсети заявили, что их кумир сделал трюк намного «чище» своего гитариста. Некоторые отметили, что концерт на Дальнем Востоке был очень «крут».