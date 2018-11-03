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«Объединение автопассажирских перевозчиков» хочет запретить BlaBlaCar в России

Представители межрегиональной общественной организации "Объединение автопассажирских перевозчиков" обратилась с иском в суд по отношению к ООО "Комьюто Рус". Речь идёт о представительстве французского сервиса BlaBlaCar, который хотят запретить в России.

«Объединение автопассажирских перевозчиков» хочет запретить BlaBlaCar в России


В данном случае BlaBlaCar обвиняют в помощи различным нелегальным перевозчикам, которые пользуются им для ухода от установленных налогов, а также расходов на безопасность. Они также платно перевозят пассажиров, при этом отговариваясь "затратами на топливо". Истцы отмечают, что сервис не владеет данными, имеются ли у водителей лицензии, а также права на перевозку пассажиров. По их словам они не знают о состоянии здоровья перевозчиков и транспортных средств. "Объединение автопассажирских перевозчиков" выдвинуло требования, чтобы информация, которая содержится на сайте, а также в мобильном приложении компании BlaBlaCar, была признана запрещенной в РФ. При этом ресурс райдшеринга BlaBlaCar хотят внести в список запрещенных.

В свою очередь, это является не первой попыткой противостоять французскому сервису. BlaBlaCar во Франции работает с 2006 года, а на территории РФ с 2014 года. Сервисом пользуются свыше 50 000 000 человек по всему миру.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:17

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