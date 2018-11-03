«Объединение автопассажирских перевозчиков» хочет запретить BlaBlaCar в России





В данном случае BlaBlaCar обвиняют в помощи различным нелегальным перевозчикам, которые пользуются им для ухода от установленных налогов, а также расходов на безопасность. Они также платно перевозят пассажиров, при этом отговариваясь "затратами на топливо". Истцы отмечают, что сервис не владеет данными, имеются ли у водителей лицензии, а также права на перевозку пассажиров. По их словам они не знают о состоянии здоровья перевозчиков и транспортных средств. "Объединение автопассажирских перевозчиков" выдвинуло требования, чтобы информация, которая содержится на сайте, а также в мобильном приложении компании BlaBlaCar, была признана запрещенной в РФ. При этом ресурс райдшеринга BlaBlaCar хотят внести в список запрещенных.В свою очередь, это является не первой попыткой противостоять французскому сервису. BlaBlaCar во Франции работает с 2006 года, а на территории РФ с 2014 года. Сервисом пользуются свыше 50 000 000 человек по всему миру.