Генеральный директор Meizu рассказал на форуме о следующем флагмане компании





Действующие флагманские устройства Meizu 16th и 16th Plus были представлены в конце лета. Meizu 16S выйдет на рынок в первом квартале следующего года. Отмечается, что гаджет получит улучшенные характеристики. Внешний вид нового смартфона будет похож на Meizu 16th, но девайс получит меньшие рамки. Камера по-прежнему будет двойной и размещаться вертикально по центру задней панели. Также будет сохранен лазерный автофокус и кольцевая вспышка.Meizu 16S будет работать на базе 7-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 8150, которую еще не представили разработчики Qualcomm. По словам экспертов, остальные параметры не вызывают никаких неожиданностей. Объем оперативной и постоянной памяти устройства составит 6/8 и 64/128/256 гигабайт соответственно. По предварительной информации, стоимость гаджета составит около 420 долларов.