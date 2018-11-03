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Генеральный директор Meizu рассказал на форуме о следующем флагмане компании

Генеральный директор Meizu Джек Вонг на китайском форуме производителя рассказал о следующем флагмане компании. По его словам, следующей моделью станет Meizu 16S.
Генеральный директор Meizu рассказал на форуме о следующем флагмане компании


Действующие флагманские устройства Meizu 16th и 16th Plus были представлены в конце лета. Meizu 16S выйдет на рынок в первом квартале следующего года. Отмечается, что гаджет получит улучшенные характеристики. Внешний вид нового смартфона будет похож на Meizu 16th, но девайс получит меньшие рамки. Камера по-прежнему будет двойной и размещаться вертикально по центру задней панели. Также будет сохранен лазерный автофокус и кольцевая вспышка.

Meizu 16S будет работать на базе 7-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 8150, которую еще не представили разработчики Qualcomm. По словам экспертов, остальные параметры не вызывают никаких неожиданностей. Объем оперативной и постоянной памяти устройства составит 6/8 и 64/128/256 гигабайт соответственно. По предварительной информации, стоимость гаджета составит около 420 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:31

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