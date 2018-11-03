Дана Борисова за неделю сбросила полтора килограмма на рыбной диете

Больше года Дана Борисова ведёт трезвый образ жизни после проблем с наркотиками и алкоголем. Сейчас теледива отдыхает на острове Самуи в Таиланде, где питается рыбой, благодаря чему похудела на полтора килограмма, от которых давно пытается избавиться. Звезда опубликовала в социальной сети снимок, на нём она запечатлена в открытом купальнике и распахнутом халате. В описании к посту она отметила, что похудеть ей удалось за неделю, этот марафон она запомнит на всю зиму.Стоит отметить, что недавно 42-летняя телеведущая сделала себе подтяжку лица, воспользовавшись безоперационным методом. Однако, несмотря на это, последствия от процедуры оказались малоприятными.