АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Дана Борисова за неделю сбросила полтора килограмма на рыбной диете

Дане Борисовой удалось похудеть на рыбной диете. Телеведущая на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с отдыха, сообщив о том, что она сбросила полтора килограмма.
Дана Борисова за неделю сбросила полтора килограмма на рыбной диете

Больше года Дана Борисова ведёт трезвый образ жизни после проблем с наркотиками и алкоголем. Сейчас теледива отдыхает на острове Самуи в Таиланде, где питается рыбой, благодаря чему похудела на полтора килограмма, от которых давно пытается избавиться. Звезда опубликовала в социальной сети снимок, на нём она запечатлена в открытом купальнике и распахнутом халате. В описании к посту она отметила, что похудеть ей удалось за неделю, этот марафон она запомнит на всю зиму.

Стоит отметить, что недавно 42-летняя телеведущая сделала себе подтяжку лица, воспользовавшись безоперационным методом. Однако, несмотря на это, последствия от процедуры оказались малоприятными.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Генеральный директор Meizu рассказал на форуме о
Либерж Кпадону возмущена дракой Игруновой и
Адвокат: От домогательств Харви Вайнштейна
Сергей Лазарев показал фанатам в Instagram
«Объединение автопассажирских перевозчиков» хочет
Дана Борисова за неделю сбросила полтора
В России запущен реактор первой в мире плавучей
«Лучший в индустрии» дисплей Huawei Mate 20 Pro
Испанские военные провели испытания нового
Концерт Ольги Бузовой в Краснодаре отменили из-за
Спортивный байк Yamaha YZF-R3 появится в России
Смартфон OnePlus 6T выйдет с фиолетовым корпусом
Кристина Асмус в Instagram показала редкий снимок
Ольге Бузовой нравится мужчина из корейской
Компания Aston Martin представила снимки
Александр Буйнов не знал о возвращении Аллы
Дмитрий Дмитренко хочет покинуть проект "Дом-2"
Colorful выпустила видеокарту iGame GeForce RTX
Мама Александры Шевы заступилась за дочь
Александра Черно не хочет худеть и срывается даже
Ольга Бузова хочет сделать из своих будущих детей
Ford может выпустить конкурента Land Rover
Эксперты назвали самые красивые приложения в
Honda Civic Type R 2019 получила новый цвет и
Планету Нибиру конспирологи увидели на Северном
Телеведущая Ирена Понарошку назвала сына редким
Представлены беспроводные наушники Lenovo Air за
Данила Козловский скоро женится на модели Ольге
Эксперты назвали регионы, где чаще покупают
Автомастерская American Legends показала
Просмотреть все новости