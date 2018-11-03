Дана Борисова за неделю сбросила полтора килограмма на рыбной диете
Дане Борисовой удалось похудеть на рыбной диете. Телеведущая на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с отдыха, сообщив о том, что она сбросила полтора килограмма.
Больше года Дана Борисова ведёт трезвый образ жизни после проблем с наркотиками и алкоголем. Сейчас теледива отдыхает на острове Самуи в Таиланде, где питается рыбой, благодаря чему похудела на полтора килограмма, от которых давно пытается избавиться. Звезда опубликовала в социальной сети снимок, на нём она запечатлена в открытом купальнике и распахнутом халате. В описании к посту она отметила, что похудеть ей удалось за неделю, этот марафон она запомнит на всю зиму.
Стоит отметить, что недавно 42-летняя телеведущая сделала себе подтяжку лица, воспользовавшись безоперационным методом. Однако, несмотря на это, последствия от процедуры оказались малоприятными.
Больше года Дана Борисова ведёт трезвый образ жизни после проблем с наркотиками и алкоголем. Сейчас теледива отдыхает на острове Самуи в Таиланде, где питается рыбой, благодаря чему похудела на полтора килограмма, от которых давно пытается избавиться. Звезда опубликовала в социальной сети снимок, на нём она запечатлена в открытом купальнике и распахнутом халате. В описании к посту она отметила, что похудеть ей удалось за неделю, этот марафон она запомнит на всю зиму.
Стоит отметить, что недавно 42-летняя телеведущая сделала себе подтяжку лица, воспользовавшись безоперационным методом. Однако, несмотря на это, последствия от процедуры оказались малоприятными.
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🌴🔥🏖Ещё один день в @seavalleyhotel_samui 👍,в в #москвасити🌆 ,кажется,выпал первый снег ❄️ 🙈Я ВСЕ ПРОПУСТИЛА 😃😂 #данаборисова #хорошегодня😘#самуи #осенниеканикулы🍁 ##seavalley_spa⠀ #seavalleyhotel_samui #seavalley_abouthotel #seavalleyhotelsamui #seavalleyhotelandspa
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:12