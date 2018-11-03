В России запущен реактор первой в мире плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов»





На данный момент «Академик Ломоносов» являются частью плавучей атомной электростанции на Чукотке и загружается топливом в Мурманске. К 2019 году он прибудет в порт Певека в Чукотском автономном округе.В текущем месяце начнется главный этап пусковых операций, а именно пройдут комплексные швартовые испытания ядерной энергетической установки. Они должны продлится до весны следующего года. Во время испытания разработчики оценят работу атомной электростанции во всех режимах, в том числе экстремальном. На данном этапе, по словам сотрудников «Энергоатома», нужно иметь подтверждение всех характеристик, чтобы получить возможность ее эксплуатации на протяжении 40 лет.Главная задача энергоблока — обеспечение энергией портовые города, а также нефтяные и газовые платформы в открытом море. Кроме того, его можно использовать как опреснитель, и вырабатывать около 240 тысяч куб. метров воды ежесуточно. Срок эксплуатации плавучей АЭС составляет 35-40 лет.