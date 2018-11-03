Концерт Ольги Бузовой в Краснодаре отменили из-за низкого спроса на билеты





Как оказалось, 3 ноября в кубанской столице должен был состояться концерт Ольги Бузовой во Дворце спорта «Олимп». Вместимость зала составляет 5 000 человек, но видимо столько фанатов организаторы выступления собрать не смогли и вынуждены были его отменить. В кассах города предложили сдать уже купленные билеты.Поклонники звезды телестройки объяснили эту ситуацию тем, что в Краснодаре было мало афиш и потому некоторые фанаты не знали о грядущем концерте.Примечательно, что Бузова уже приезжала с концертом в Краснодар, но тогда выступала в театре Драмы, вместимость зала которого составляет 1000 человек, но на выступлении был аншлаг.Напомним, что в середине ноября готовится масштабная премьера нового шоу Ольги Бузовой в «Крокус Сити Холле» и фанаты предрекают своему кумиру грандиозный аншлаг.