АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Концерт Ольги Бузовой в Краснодаре отменили из-за низкого спроса на билеты

Несмотря на бешеную популярность Ольги Бузовой, ее концерт в Краснодаре пришлось отменить из-за низкого спроса на билеты.

Как оказалось, 3 ноября в кубанской столице должен был состояться концерт Ольги Бузовой во Дворце спорта «Олимп». Вместимость зала составляет 5 000 человек, но видимо столько фанатов организаторы выступления собрать не смогли и вынуждены были его отменить. В кассах города предложили сдать уже купленные билеты.

Концерт Ольги Бузовой в Краснодаре отменили из-за низкого спроса на билеты

Поклонники звезды телестройки объяснили эту ситуацию тем, что в Краснодаре было мало афиш и потому некоторые фанаты не знали о грядущем концерте.

Примечательно, что Бузова уже приезжала с концертом в Краснодар, но тогда выступала в театре Драмы, вместимость зала которого составляет 1000 человек, но на выступлении был аншлаг.

Концерт Ольги Бузовой в Краснодаре отменили из-за низкого спроса на билеты

Напомним, что в середине ноября готовится масштабная премьера нового шоу Ольги Бузовой в «Крокус Сити Холле» и фанаты предрекают своему кумиру грандиозный аншлаг.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Генеральный директор Meizu рассказал на форуме о
Либерж Кпадону возмущена дракой Игруновой и
Адвокат: От домогательств Харви Вайнштейна
Сергей Лазарев показал фанатам в Instagram
«Объединение автопассажирских перевозчиков» хочет
Дана Борисова за неделю сбросила полтора
В России запущен реактор первой в мире плавучей
«Лучший в индустрии» дисплей Huawei Mate 20 Pro
Испанские военные провели испытания нового
Концерт Ольги Бузовой в Краснодаре отменили из-за
Спортивный байк Yamaha YZF-R3 появится в России
Смартфон OnePlus 6T выйдет с фиолетовым корпусом
Кристина Асмус в Instagram показала редкий снимок
Ольге Бузовой нравится мужчина из корейской
Компания Aston Martin представила снимки
Александр Буйнов не знал о возвращении Аллы
Дмитрий Дмитренко хочет покинуть проект "Дом-2"
Colorful выпустила видеокарту iGame GeForce RTX
Мама Александры Шевы заступилась за дочь
Александра Черно не хочет худеть и срывается даже
Ольга Бузова хочет сделать из своих будущих детей
Ford может выпустить конкурента Land Rover
Эксперты назвали самые красивые приложения в
Honda Civic Type R 2019 получила новый цвет и
Планету Нибиру конспирологи увидели на Северном
Телеведущая Ирена Понарошку назвала сына редким
Представлены беспроводные наушники Lenovo Air за
Данила Козловский скоро женится на модели Ольге
Эксперты назвали регионы, где чаще покупают
Автомастерская American Legends показала
Просмотреть все новости