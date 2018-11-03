Смартфон OnePlus 6T выйдет с фиолетовым корпусом
Новый смартфон OnePlus 6T выйдет в довольно необычном цвете. Производитель решил выпустить устройство с фиолетовым корпусом.
О новой цветовой расцветке смартфона OnePlus 6T сообщил пользователь социальной сети Twitter Ишан Агарвал со ссылкой на индийский портал технической поддержки. Новое устройство было представлено в чёрном матовом и глянцевом цвете, а теперь в модельном ряду появится гаджет с фиолетовым корпусом. К тому же OnePlus 6T Thunder Purple был обнаружен на Amazon. Это говорит о том, что смартфон скоро появится в продаже. Стоимость девайса стартует от 579 евро, что составляет 660 долларов.
Стоит отметить, что смартфон OnePlus 6 в красном корпусе тоже вышел отдельно, производитель решил выпустить гаджет с такой расцветкой из-за успеха на рынке красного OnePlus 5T. 29 октября текущего года была представлена модель OnePlus 6T, которая интересна вырезом для передней камеры в форме капли и сканером отпечатка пальцев, встроенным в экран.
О новой цветовой расцветке смартфона OnePlus 6T сообщил пользователь социальной сети Twitter Ишан Агарвал со ссылкой на индийский портал технической поддержки. Новое устройство было представлено в чёрном матовом и глянцевом цвете, а теперь в модельном ряду появится гаджет с фиолетовым корпусом. К тому же OnePlus 6T Thunder Purple был обнаружен на Amazon. Это говорит о том, что смартфон скоро появится в продаже. Стоимость девайса стартует от 579 евро, что составляет 660 долларов.
Стоит отметить, что смартфон OnePlus 6 в красном корпусе тоже вышел отдельно, производитель решил выпустить гаджет с такой расцветкой из-за успеха на рынке красного OnePlus 5T. 29 октября текущего года была представлена модель OnePlus 6T, которая интересна вырезом для передней камеры в форме капли и сканером отпечатка пальцев, встроенным в экран.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 08:37