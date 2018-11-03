АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Смартфон OnePlus 6T выйдет с фиолетовым корпусом

Новый смартфон OnePlus 6T выйдет в довольно необычном цвете. Производитель решил выпустить устройство с фиолетовым корпусом.
Смартфон OnePlus 6T выйдет с фиолетовым корпусом

О новой цветовой расцветке смартфона OnePlus 6T сообщил пользователь социальной сети Twitter Ишан Агарвал со ссылкой на индийский портал технической поддержки. Новое устройство было представлено в чёрном матовом и глянцевом цвете, а теперь в модельном ряду появится гаджет с фиолетовым корпусом. К тому же OnePlus 6T Thunder Purple был обнаружен на Amazon. Это говорит о том, что смартфон скоро появится в продаже. Стоимость девайса стартует от 579 евро, что составляет 660 долларов.

Стоит отметить, что смартфон OnePlus 6 в красном корпусе тоже вышел отдельно, производитель решил выпустить гаджет с такой расцветкой из-за успеха на рынке красного OnePlus 5T. 29 октября текущего года была представлена модель OnePlus 6T, которая интересна вырезом для передней камеры в форме капли и сканером отпечатка пальцев, встроенным в экран.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 08:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Генеральный директор Meizu рассказал на форуме о
Либерж Кпадону возмущена дракой Игруновой и
Адвокат: От домогательств Харви Вайнштейна
Сергей Лазарев показал фанатам в Instagram
«Объединение автопассажирских перевозчиков» хочет
Дана Борисова за неделю сбросила полтора
В России запущен реактор первой в мире плавучей
«Лучший в индустрии» дисплей Huawei Mate 20 Pro
Испанские военные провели испытания нового
Концерт Ольги Бузовой в Краснодаре отменили из-за
Спортивный байк Yamaha YZF-R3 появится в России
Смартфон OnePlus 6T выйдет с фиолетовым корпусом
Кристина Асмус в Instagram показала редкий снимок
Ольге Бузовой нравится мужчина из корейской
Компания Aston Martin представила снимки
Александр Буйнов не знал о возвращении Аллы
Дмитрий Дмитренко хочет покинуть проект "Дом-2"
Colorful выпустила видеокарту iGame GeForce RTX
Мама Александры Шевы заступилась за дочь
Александра Черно не хочет худеть и срывается даже
Ольга Бузова хочет сделать из своих будущих детей
Ford может выпустить конкурента Land Rover
Эксперты назвали самые красивые приложения в
Honda Civic Type R 2019 получила новый цвет и
Планету Нибиру конспирологи увидели на Северном
Телеведущая Ирена Понарошку назвала сына редким
Представлены беспроводные наушники Lenovo Air за
Данила Козловский скоро женится на модели Ольге
Эксперты назвали регионы, где чаще покупают
Автомастерская American Legends показала
Просмотреть все новости