Смартфон OnePlus 6T выйдет с фиолетовым корпусом





О новой цветовой расцветке смартфона OnePlus 6T сообщил пользователь социальной сети Twitter Ишан Агарвал со ссылкой на индийский портал технической поддержки. Новое устройство было представлено в чёрном матовом и глянцевом цвете, а теперь в модельном ряду появится гаджет с фиолетовым корпусом. К тому же OnePlus 6T Thunder Purple был обнаружен на Amazon. Это говорит о том, что смартфон скоро появится в продаже. Стоимость девайса стартует от 579 евро, что составляет 660 долларов.Стоит отметить, что смартфон OnePlus 6 в красном корпусе тоже вышел отдельно, производитель решил выпустить гаджет с такой расцветкой из-за успеха на рынке красного OnePlus 5T. 29 октября текущего года была представлена модель OnePlus 6T, которая интересна вырезом для передней камеры в форме капли и сканером отпечатка пальцев, встроенным в экран.