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Дмитрий Дмитренко хочет покинуть проект "Дом-2"

Всем уже понятно, что Дима Дмитренко устал от телепроекта "Дом-2".

Муж Ольги Рапунцель уже не впервые предпринимает попытки покинуть телестройку, однако Оля постоянно отговаривает мужа. Реалити-шоу дает их семье крышу над головой и зарплату, а значит, они готовы терпеть всякие унижения.

Дмитрий Дмитренко хочет покинуть проект "Дом-2"

Анонс сегодняшнего эфира дал понять болельщикам шоу, что Дмитрий в очередной раз был на грани ухода. И только вместо агитации товарищей "за себя", супруг Рапунцель открыто показал, что желает отправиться за ворота.

Его жена, которую тоже позвали на лобное место для помощи Диме, расплакалась, когда сообразила, что ему плевать на голосование.

Конечно, маловероятно, что Дмитренко покинет проект, однако довести Ольгу до слёз ему в очередной раз неплохо удалось. Да и показал он себя "главой семейства".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:03

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