Александра Черно не хочет худеть и срывается даже на Ксению Бородину
На телепроекте "Дом-2" вопрос похудения одиозной участницы Сашы Черно затронул уже всех.
Этот вопрос заботит на только её молодого человека Иосифа Оганесяна, но и большинство коллектива и плюс ведущих. Накануне в эфире телепроекта состоялся разговор ведущей реалити-шоу Ксении Бородиной с Александрой и Йосей.
Ксюша пыталась донести до девушки, что похудение в её случае практически жизненно важно, ведь могут начаться серьезные проблемы со здоровьем.
Бородина привела себя в качестве примера, ведь когда-то во время беременности она сильно поправилась. Что уж говорить про Сашу, которую и сейчас никак не назовешь стройняшкой.
Черно сначала терпеливо слушала и даже в некоторых моментах соглашалась с ведущей, но в определенный момент психанула и стала кричать на Бородину.
Телезрители в шоке от такого поведения полной участницы, которая позволяет себе поднимать голос даже на авторитетную Ксению.
Этот вопрос заботит на только её молодого человека Иосифа Оганесяна, но и большинство коллектива и плюс ведущих. Накануне в эфире телепроекта состоялся разговор ведущей реалити-шоу Ксении Бородиной с Александрой и Йосей.
Ксюша пыталась донести до девушки, что похудение в её случае практически жизненно важно, ведь могут начаться серьезные проблемы со здоровьем.
Бородина привела себя в качестве примера, ведь когда-то во время беременности она сильно поправилась. Что уж говорить про Сашу, которую и сейчас никак не назовешь стройняшкой.
Черно сначала терпеливо слушала и даже в некоторых моментах соглашалась с ведущей, но в определенный момент психанула и стала кричать на Бородину.
Телезрители в шоке от такого поведения полной участницы, которая позволяет себе поднимать голос даже на авторитетную Ксению.