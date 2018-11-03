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Александра Черно не хочет худеть и срывается даже на Ксению Бородину

На телепроекте "Дом-2" вопрос похудения одиозной участницы Сашы Черно затронул уже всех.

Этот вопрос заботит на только её молодого человека Иосифа Оганесяна, но и большинство коллектива и плюс ведущих. Накануне в эфире телепроекта состоялся разговор ведущей реалити-шоу Ксении Бородиной с Александрой и Йосей.

Александра Черно не хочет худеть и срывается даже на Ксению Бородину

Ксюша пыталась донести до девушки, что похудение в её случае практически жизненно важно, ведь могут начаться серьезные проблемы со здоровьем.

Бородина привела себя в качестве примера, ведь когда-то во время беременности она сильно поправилась. Что уж говорить про Сашу, которую и сейчас никак не назовешь стройняшкой.

Черно сначала терпеливо слушала и даже в некоторых моментах соглашалась с ведущей, но в определенный момент психанула и стала кричать на Бородину.

Телезрители в шоке от такого поведения полной участницы, которая позволяет себе поднимать голос даже на авторитетную Ксению.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:53

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