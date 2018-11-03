Александр Буйнов не знал о возвращении Аллы Пугачёвой на сцену





Перед уходом со сцены Алла Пугачёва заявила о том, что выступит с большим сольным концертом, только на свой 70-летний юбилей. Ходят слухи, что она активно готовится к круглой дате, торжество запланировано на весну будущего года. Об этом в беседе с журналистами рассказал стилист Примадонны Алишер. Однако Александр Буйнов искренне был удивлён, когда его спросили о подготовке к сольному выступлению певицы, слухи о возвращении Пугачёвой на сцену привели его в замешательство. По словам артиста, он ничего не знает о предстоящем концерте.Впрочем, не удивительно, что о выходе Примадонны на сцену не знают её близкие друзья, поскольку звёздное семейство не любит распространяться о своих планах на будущее, даже родные певицы и юмориста узнают о том или ином событии уже в их преддверии. Если возвращение Аллы Борисовной Пугачёвой на сцену на самом деле состоится, то поклонники узнают об этом до Нового года по объявлениям о продаже билетов и афишам.