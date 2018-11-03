Компания Aston Martin представила снимки гиперкара Valkyrie





Представители Aston Martin сообщили о том, что на данный момент разработка гиперкара Valkyrie практически завершена. Судя по фотографиям, опубликованным в Сети, автомобиль получит оригинальный окрас кузова. По словам производителей, новинка будет отличаться «беспрецедентной» прижимной силой.В подкапотном пространстве Aston Martin Valkyrie установлен атмосферный силовой агрегат V12 объёмом 6,5 литра мощностью 1000 "лошадей", а также имеется комплект энергоёмких аккумуляторов Rimac. Гиперкар построен по технологиям болидов «Формулы-1», его максимальная скорость составит до 402 км/час, о динамических характеристиках точных данных пока нет. Общая масса автомобиля составляет 1030 кг, стоимость машины производители держат в секрете.