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Компания Aston Martin представила снимки гиперкара Valkyrie

Представители компании Aston Martin опубликовали свежие снимки предсерийного гиперкара Valkyrie производительностью 1000 лошадиных сил. В декабре текущего года автомобиль начнут испытывать на дорогах общего пользования, а его продажи запланированы на 2019 год.
Компания Aston Martin представила снимки гиперкара Valkyrie

Представители Aston Martin сообщили о том, что на данный момент разработка гиперкара Valkyrie практически завершена. Судя по фотографиям, опубликованным в Сети, автомобиль получит оригинальный окрас кузова. По словам производителей, новинка будет отличаться «беспрецедентной» прижимной силой.

В подкапотном пространстве Aston Martin Valkyrie установлен атмосферный силовой агрегат V12 объёмом 6,5 литра мощностью 1000 "лошадей", а также имеется комплект энергоёмких аккумуляторов Rimac. Гиперкар построен по технологиям болидов «Формулы-1», его максимальная скорость составит до 402 км/час, о динамических характеристиках точных данных пока нет. Общая масса автомобиля составляет 1030 кг, стоимость машины производители держат в секрете.



 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 08:13

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