Мама Александры Шевы заступилась за дочь

«Очень неприятно слышать и читать, что пишут про мою дочь. Я могу вам точно сказать, что Саша ежемесячно отправляет нам деньги. Ариана ни в чем не нуждается. Многие мамы уезжают работать в Москву и оставляют своих дочек на бабушек. Это нормальная практика. У нас в семье все хорошо», - сообщила мама Шевы.





Стоит отметить, что девушку и раньше неоднократно осуждали за безответственное отношение к малышке, но находясь в периметре реалити-шоу она часто оправдывала себя тем, что зарабатывает деньги для Арианны, чтобы девочка ни в чем не нуждалась. Однако сейчас Саша давно уже не живет на телестройке, а значит имеет возможность вернуться в родной город, но она этого не делает.На данный момент Шева живет в Москве и строит отношения вместе с Виктором Шароваровым. О постоянной работе и поиске детского садика она не думает, следовательно, и дочь забирать к себе в ближайшем времени не планирует.После новости о том, что родная сестра хочет лишить ее родительских прав, звезда «Дома-2» дала интервью, в котором призналась, что не может пока перевезти малышку к себе, но она делает все для того, чтобы это стало возможным через 2-3 года. Пока Саша зарабатывает деньги и ежемесячно отправляет их своей матери, чтобы та обеспечивала Арианну всем необходимым.Это подтвердила и сама женщина. На днях она связалась с прессой, чтобы объяснить сложную ситуацию в их семье.Также женщина призналась, что дочь неоднократно звала ее жить в Москву, но сделать этого она не может, поскольку у нее работа, а у малышки садик. Поэтому в ноябре Саша сама приедет к ним в гости, а потом в январе они поедут в гости к ней, посмотреть столицу.Родительница экс-участницы реалити-шоу не знает, почему Марина так нелестно отозвалась о Саше. Она лишь предполагает, что старшей дочери иногда приходится сидеть с племянницей и забирать ее из детского садика, а это отнимает часть личного времени, которое можно было бы потратить на себя.