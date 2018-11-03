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Ольга Бузова хочет сделать из своих будущих детей гениев

Певица и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова когда-то собщала своим поклонникам, что в детстве была маленьким гением.

По мнению ее многочисленных фанатов, певица будет стараться сделать из своих детей таких же вундеркиндов.

Ольга Бузова хочет сделать из своих будущих детей гениев

Ольга Бузова рассказывала, что ее с 3-х лет уже учили иностранным языкам. Также, телеведущая убеждала фанатов, что еще, не будучи в школе, отличалась скорочтением и писала без единой ошибки.

Оля росла настоящим вундеркиндом и увеличивая свои таланты в университете столкнулась с проектом «Дом-2», который внес кардинальные изменения в будущее девушки. Многие поклонники не раз удивлялись, каким образом человек без образования и видимых талантов с такой легкостью приходит к успеху в любом деле.

Ольга Бузова хочет сделать из своих будущих детей гениев

По мнению фанатов артистки, при появлении у нее детей, она сразу возьмет их в ежовые рукавицы и будет пытаться воплощать в них свой нереализованный талант. Также как и она, малыши в раннем возрасте приступят к изучению иностранных языков. Или по примеру других звезд, будет искать таланты своих детей в танцах, теннисе, гимнастике или же в фигурном катании.

Возможно, Бузова сокровенно мечтает, что о ней в будущем будут говорить не иначе как – «мама гения». Вот только ребенку в таком случае придется заплатить не малую цену, лишившись спокойного детства и тратя все силы на изнуряющее образование.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:48

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