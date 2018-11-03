Ольга Бузова хочет сделать из своих будущих детей гениев





По мнению ее многочисленных фанатов, певица будет стараться сделать из своих детей таких же вундеркиндов.Ольга Бузова рассказывала, что ее с 3-х лет уже учили иностранным языкам. Также, телеведущая убеждала фанатов, что еще, не будучи в школе, отличалась скорочтением и писала без единой ошибки.Оля росла настоящим вундеркиндом и увеличивая свои таланты в университете столкнулась с проектом «Дом-2», который внес кардинальные изменения в будущее девушки. Многие поклонники не раз удивлялись, каким образом человек без образования и видимых талантов с такой легкостью приходит к успеху в любом деле.По мнению фанатов артистки, при появлении у нее детей, она сразу возьмет их в ежовые рукавицы и будет пытаться воплощать в них свой нереализованный талант. Также как и она, малыши в раннем возрасте приступят к изучению иностранных языков. Или по примеру других звезд, будет искать таланты своих детей в танцах, теннисе, гимнастике или же в фигурном катании.Возможно, Бузова сокровенно мечтает, что о ней в будущем будут говорить не иначе как – «мама гения». Вот только ребенку в таком случае придется заплатить не малую цену, лишившись спокойного детства и тратя все силы на изнуряющее образование.