Поклонница заявила о своей беременности от короля российской эстрады Филиппа Киркорова





Филиппу Киркорову часто приписывали романы с разными женщинами, ходили слухи о внебрачных детях. Но ни один факт до сих пор не имеет подтверждения. Официально известно о двух детях певца – дочери Алле-Виктории и сыне Мартине.Недавно 58-летняя фанатка Светлана Сафиева заявила о своей якобы беременности от Киркорова. По словам женщины, познакомились они ещё шесть лет назад, и между ними вспыхнули чувства. Она утверждает, что в данный момент беременна от певца и носит тройню. Светлана готовит иск в один из московских городских судов, чтобы взыскать с Киркорова двести тысяч долларов на роды.Сам певец пока никак не прокомментировал заявление фанатки. Известно, что Киркоров пользуется услугами профессионального адвоката, поэтому Светлане Сафиевой, скорее всего, не удастся выиграть суд.