Поклонница заявила о своей беременности от короля российской эстрады Филиппа Киркорова
Поклонница одного из самых популярных певцов российской эстрады Филиппа Киркорова заявила, что ждёт от него тройню. По её словам, встретились со звездой они ещё в 2012 году, и между ними сразу вспыхнул бурный роман.
Филиппу Киркорову часто приписывали романы с разными женщинами, ходили слухи о внебрачных детях. Но ни один факт до сих пор не имеет подтверждения. Официально известно о двух детях певца – дочери Алле-Виктории и сыне Мартине.
Недавно 58-летняя фанатка Светлана Сафиева заявила о своей якобы беременности от Киркорова. По словам женщины, познакомились они ещё шесть лет назад, и между ними вспыхнули чувства. Она утверждает, что в данный момент беременна от певца и носит тройню. Светлана готовит иск в один из московских городских судов, чтобы взыскать с Киркорова двести тысяч долларов на роды.
Сам певец пока никак не прокомментировал заявление фанатки. Известно, что Киркоров пользуется услугами профессионального адвоката, поэтому Светлане Сафиевой, скорее всего, не удастся выиграть суд.
Филиппу Киркорову часто приписывали романы с разными женщинами, ходили слухи о внебрачных детях. Но ни один факт до сих пор не имеет подтверждения. Официально известно о двух детях певца – дочери Алле-Виктории и сыне Мартине.
Недавно 58-летняя фанатка Светлана Сафиева заявила о своей якобы беременности от Киркорова. По словам женщины, познакомились они ещё шесть лет назад, и между ними вспыхнули чувства. Она утверждает, что в данный момент беременна от певца и носит тройню. Светлана готовит иск в один из московских городских судов, чтобы взыскать с Киркорова двести тысяч долларов на роды.
Сам певец пока никак не прокомментировал заявление фанатки. Известно, что Киркоров пользуется услугами профессионального адвоката, поэтому Светлане Сафиевой, скорее всего, не удастся выиграть суд.