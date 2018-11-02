АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.58 USD 65.65
Курс валют на 02.11.2018

Поклонница заявила о своей беременности от короля российской эстрады Филиппа Киркорова

Поклонница одного из самых популярных певцов российской эстрады Филиппа Киркорова заявила, что ждёт от него тройню. По её словам, встретились со звездой они ещё в 2012 году, и между ними сразу вспыхнул бурный роман.

Поклонница заявила о своей беременности от короля российской эстрады Филиппа Киркорова

Филиппу Киркорову часто приписывали романы с разными женщинами, ходили слухи о внебрачных детях. Но ни один факт до сих пор не имеет подтверждения. Официально известно о двух детях певца – дочери Алле-Виктории и сыне Мартине.

Недавно 58-летняя фанатка Светлана Сафиева заявила о своей якобы беременности от Киркорова. По словам женщины, познакомились они ещё шесть лет назад, и между ними вспыхнули чувства. Она утверждает, что в данный момент беременна от певца и носит тройню. Светлана готовит иск в один из московских городских судов, чтобы взыскать с Киркорова двести тысяч долларов на роды.

Сам певец пока никак не прокомментировал заявление фанатки. Известно, что Киркоров пользуется услугами профессионального адвоката, поэтому Светлане Сафиевой, скорее всего, не удастся выиграть суд.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 21:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонница заявила о своей беременности от короля
Анастасия Волочкова осудила перед Борисом
Евгения Феофилактова практически отказалась от
Екатерина Шпица рассказала поклонникам о чувстве
Дочь Дмитрия Маликова поделилась в Instagram
Батареи iPhone становятся хуже с каждым годом
Диетологи назвали самые опасные сочетания
Регина Тодоренко обсудила тему беременности с
Экс-возлюбленный Аллы Пугачевой находится в
Новые iPhone получат улучшенные Face ID
Владельцы автомобиля Chery могут сэкономить на
Дима Билан показал на видео в Instagram
Microsoft будет "топить" свои серверы под водой
МакSим рассказала о смертельной болезни своего
Ксения Бородина поблагодарила подписчиков за
S7 Space разработает собственный грузовой
Александра Черно начала поиски свадебного платья
Ученые рассказали, чем опасна для детей лапша
Саша Черно спрашивает в Instagram советы по
После укуса клеща у Натальи Штурм открылись
Супергерои в американских фильмах оказались
Известный политолог призвал украинцев поквитаться
LG собирается показать скручивающиеся телевизоры
Samsung лишит Galaxy S10 сканера сетчатки глаза
Гвинет Пэлтроу рассказала в Instagram о
Ученые нашли взаимосвязь между полнотой и
В Британии начали работать роботы-почтальоны
Японская компания Mazda озвучила цены и
Учёные обнаружили десятки древних озёр на Марсе
Ученые: Мировой океан нагревается на 60% сильнее,
Просмотреть все новости