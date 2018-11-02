Евгения Феофилактова практически отказалась от мяса

«Заметила в последнее время, что начинаю терять интерес к мясным продуктам. А если честно, то всегда к мясу относилась спокойно. В основном я предпочитаю морепродукты. У меня есть друзья, которые и вовсе не употребляют в пищу мясо. Вот интересно, здесь есть #вегетарианцы или #веганы. И в чем разница между ними. Боюсь, я такими темпами прильну к одной из этих категорий», - написала она.

«Или это все мифы? Есть тут знатоки? Ведь это так важно, что мы едим», - поинтересовалась у своих фанатов она.

«Правду не узнаешь, Жень) Кто не ест мясо, будет с пеной у рта доказывать, что оно очень вредное. А кто мясо употребляет, скажет вам, что без него никак нельзя)», - заметила одна из подписчиц.





Теперь девушка в социальной сети Instagram часто рассуждает о семейных ценностях, делится советами по воспитанию детей, рассказывает о модных новинках, рассказывает о своем бутике, а также косметологических процедурах, которые периодически делает себе.А несколько дней назад Женя решила затронуть тему вегетерианства, признавшись поклонникам в том, что в последнее время ее тяга к употреблению мясных продуктов сильно ослабела.Также Феофилактова подчеркнула, что углубилась подробнее в эту тему и узнала, что на переработку мяса организм затрачивает очень много энергии, а также от него стареют быстрее. В то же время, она вычитала, что мясо человеку просто необходимо, и нельзя отказываться от него полностью.Стоит отметить, что ответить на вопрос поспешило очень много пользователей. Причем одни придерживались того мнения, что без мяса человеку лучше и необходимо любить все живое, а не убивать ради утоления голода. Другие же, наоборот, посоветовали экс-звезде телестройки не отказываться от мясных продуктов, так как в них множество полезных и очень необходимых организму веществ.