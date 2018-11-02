Дочь Дмитрия Маликова поделилась в Instagram кадрами из семейного архива
Дочь известного российского певца Дмитрия Маликова поделилась кадрами из семейного архива на своей странице в Instagram. Фотографии певца с дочерью собрали множество лайков и умилительных комментариев.
Дочь певца Дмитрия Маликова решилась поделиться моментами счастливого детства со своими подписчиками в Instagram. На выложенных фотографиях - радостная Стефания с отцом, катающиеся на велосипеде и отдыхающие на море.
Недавно Стефания показала свои фото с младшим братом Марком, о рождении которого широкой публике стало известно в январе этого года. По имеющейся информации, 48-летний Дмитрий и его 55-летняя жена Елена прибегли к помощи суррогатной матери и до последнего держали в секрете информацию о предстоящем пополнении семьи.
Напомним, что у Дмитрия и Елены Маликовых двое общих детей - Стефания и Марк. У Елены также есть дочь от первого брака Ольга.
Дочь певца Дмитрия Маликова решилась поделиться моментами счастливого детства со своими подписчиками в Instagram. На выложенных фотографиях - радостная Стефания с отцом, катающиеся на велосипеде и отдыхающие на море.
Недавно Стефания показала свои фото с младшим братом Марком, о рождении которого широкой публике стало известно в январе этого года. По имеющейся информации, 48-летний Дмитрий и его 55-летняя жена Елена прибегли к помощи суррогатной матери и до последнего держали в секрете информацию о предстоящем пополнении семьи.
Напомним, что у Дмитрия и Елены Маликовых двое общих детей - Стефания и Марк. У Елены также есть дочь от первого брака Ольга.