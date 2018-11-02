Дочь Дмитрия Маликова поделилась в Instagram кадрами из семейного архива

Дочь певца Дмитрия Маликова решилась поделиться моментами счастливого детства со своими подписчиками в Instagram. На выложенных фотографиях - радостная Стефания с отцом, катающиеся на велосипеде и отдыхающие на море.Недавно Стефания показала свои фото с младшим братом Марком, о рождении которого широкой публике стало известно в январе этого года. По имеющейся информации, 48-летний Дмитрий и его 55-летняя жена Елена прибегли к помощи суррогатной матери и до последнего держали в секрете информацию о предстоящем пополнении семьи.Напомним, что у Дмитрия и Елены Маликовых двое общих детей - Стефания и Марк. У Елены также есть дочь от первого брака Ольга.