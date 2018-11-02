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Батареи iPhone становятся хуже с каждым годом

Эксперты отмечают, что с каждым годом становятся хуже батареи iPhone. Они сравнили автономность iPhone XS и X и выяснили, что новинка держит аккумулятор при одинаковой загруженности на 21 минуту меньше.

Батареи iPhone становятся хуже с каждым годом

Подобная тенденция фиксируется и у флагманов, работающих на операционной системе Android. Например, время автономного функционирования Google Pixel 3 меньше, чем у Google Pixel 2. Исключением среди купертиновцев является безрамочный девайс iPhone XR.

Эксперты объяснили причину снижения показателей. По их словам, совершенствование батарей протекает довольно медленно, а другого аппаратного обеспечения – быстрее. В итоге девайс, требующий значительно больше энергии, имеет менее емкий аккумулятор.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:05

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