Colorful выпустила видеокарту iGame GeForce RTX 2070 Vulcan X OC





Карту разогнали в заводских условиях. Здесь присутствует система охлаждения, которая обеспечивает стабильную работу GPU на повышенных частотах. Новые вентиляторы имеют куда большее статистическое давление, чем предшественники. Для этого производитель применил двухядерные шарикоподшипники. Технология Fan-Stop помогла снизить уровень шума в iGame GeForce RTX 2070 Vulcan X OC.Карта обладает настраиваемой подсветкой. В кожухе имеется индикатор, позволяющий рассмотреть значения температуры, тактовой частоты, напряжения питания и иных параметров. Информация по поводу частоты, цены и сроков начала продаж новинки пока отсутствует.