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Регина Тодоренко обсудила тему беременности с Полиной Гагариной

Украинская телеведущая Регина Тодоренко в прямом эфире программы «Пятница с Региной » обсуждала с певицей Полиной Гагариной тему беременности. Гагарина поделилась со зрителями, что она чувствовала, вынашивая своих детей.

Регина Тодоренко обсудила тему беременности с Полиной Гагариной

Регина Тодоренко готовится вскоре впервые стать мамой. Поэтому тема беременности и родов сейчас ей очень близка. В очередном выпуске программы «Пятница с Региной» у Тодоренко в гостях была российская певица Полина Гагарина, родившая в апреле 2017 года дочь Мию. Девушки не могли не затронуть тему беременности.

Регина Тодоренко обсудила тему беременности с Полиной Гагариной

Так, Гагарина рассказала, что во время второй беременности набрала около тридцати килограмм и часто плакала, чувствуя себя бегемотихой из мультфильма «Мадагаскар». Певица поделилась, что это был сложный период её жизни. Она постоянно сидела дома, особенно на последнем месяце срока, часто хотела есть, особенно высококалорийную пищу. Тодоренко искренне шокировала откровенность Гагариной и то, как быстро она вернула замечательную фигуру.

Напомним, что отцом ребёнка Тодоренко является певец Влад Топалов, о помолвке с которым стало известно в июле этого года. При этом дату свадьбы пара не назвала.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:47

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