Ford может выпустить конкурента Land Rover Defender на британском рынке





Вышеназванное предприятие является первым в шорт-листе Ineos. Компания имеет право использовать часть завода, цеха которого на сегодняшний день заняты изготовлением движков для Jaguar Land Rover.Еще в 2008 года компания Ford продала JLR индийской Tata Motors. В 2020 году американцы перестанут поставлять свои двигатели британской компании. Будущее предприятия пока не определено из-за Brexit. Как и многие другие производители, американский концерн беспокоится из-за роста пошлин, которые станут последствием выхода Британии и ЕС. Кроме этого, нарушатся определенные логистические связи, а из-за этого пострадает производственный процесс.