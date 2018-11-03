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Ford может выпустить конкурента Land Rover Defender на британском рынке

Специалисты компании Ineos, которая специализируется на химической промышленности, ведет переговоры с менеджментом Ford по поводу производства конкурента будущего Land Rover Defender. Если все ложится удачно, сборка будет осуществляться на заводе американского автобренда в Уэльсе.

Ford может выпустить конкурента Land Rover Defender на британском рынке

Вышеназванное предприятие является первым в шорт-листе Ineos. Компания имеет право использовать часть завода, цеха которого на сегодняшний день заняты изготовлением движков для Jaguar Land Rover.

Еще в 2008 года компания Ford продала JLR индийской Tata Motors. В 2020 году американцы перестанут поставлять свои двигатели британской компании. Будущее предприятия пока не определено из-за Brexit. Как и многие другие производители, американский концерн беспокоится из-за роста пошлин, которые станут последствием выхода Британии и ЕС. Кроме этого, нарушатся определенные логистические связи, а из-за этого пострадает производственный процесс.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 07:00

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