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Эксперты назвали самые красивые приложения в Google Play

Компания Google назвала Android-приложения, которые выиграли в номинации Material Design Awards 2018. Они считаются одними из самых красивых в сервисе Google Play.

Эксперты назвали самые красивые приложения в Google Play

Поисковый гигант ежегодно выбирает приложения, создатели которых лучше всех владеют дизайнерским языком Material Design. На этот раз эксперты выбрали четыре категории, в которых выиграла одна программа. Победителями стали следующие: KptnCook (Expression), Lyft (Innovation), Simple Habit Meditation (Experience) и Anchor (Adaptation).

В первом приложении содержится набор рецептов, второе – помогает находить водителей, сотрудничающих с сервисом, Simple Habit Meditation – решает вопросы с медитацией, Anchor — программа для подкастов.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 06:00

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