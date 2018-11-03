Эксперты назвали самые красивые приложения в Google Play
Компания Google назвала Android-приложения, которые выиграли в номинации Material Design Awards 2018. Они считаются одними из самых красивых в сервисе Google Play.
Поисковый гигант ежегодно выбирает приложения, создатели которых лучше всех владеют дизайнерским языком Material Design. На этот раз эксперты выбрали четыре категории, в которых выиграла одна программа. Победителями стали следующие: KptnCook (Expression), Lyft (Innovation), Simple Habit Meditation (Experience) и Anchor (Adaptation).
В первом приложении содержится набор рецептов, второе – помогает находить водителей, сотрудничающих с сервисом, Simple Habit Meditation – решает вопросы с медитацией, Anchor — программа для подкастов.
Поисковый гигант ежегодно выбирает приложения, создатели которых лучше всех владеют дизайнерским языком Material Design. На этот раз эксперты выбрали четыре категории, в которых выиграла одна программа. Победителями стали следующие: KptnCook (Expression), Lyft (Innovation), Simple Habit Meditation (Experience) и Anchor (Adaptation).
В первом приложении содержится набор рецептов, второе – помогает находить водителей, сотрудничающих с сервисом, Simple Habit Meditation – решает вопросы с медитацией, Anchor — программа для подкастов.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 06:00