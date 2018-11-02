Экс-возлюбленный Аллы Пугачевой находится в критическом состоянии





Челобанов и Пугачева познакомились в начале 90-х благодаря Аркадию Укупнику. Певица сразу же обратила внимание на талантливого и харизматичного исполнителя. Он смог заинтересовать уже признанную артистку.Влюбленные около трех лет состояли в гражданском браке, но Пугачева не торопилась с походом в ЗАГС. После того, как певица узнала о пагубных привычках избранника, она приняла решение разорвать отношения. К слову, Примадонна старше Челобанова на 12 лет.Сейчас композитору трудно контролировать свое агрессивное поведение. Поклонники Челобанова уверены, что ему необходим курс реабилитации.