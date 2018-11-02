Экс-возлюбленный Аллы Пугачевой находится в критическом состоянии
Композитор и певец Сергей Челобанов, у которого когда-то были отношения с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой, находится в критическом состоянии. Он никогда не стеснялся, что имеет пристрастие к алкоголю и запрещенным веществам.
Челобанов и Пугачева познакомились в начале 90-х благодаря Аркадию Укупнику. Певица сразу же обратила внимание на талантливого и харизматичного исполнителя. Он смог заинтересовать уже признанную артистку.
Влюбленные около трех лет состояли в гражданском браке, но Пугачева не торопилась с походом в ЗАГС. После того, как певица узнала о пагубных привычках избранника, она приняла решение разорвать отношения. К слову, Примадонна старше Челобанова на 12 лет.
Сейчас композитору трудно контролировать свое агрессивное поведение. Поклонники Челобанова уверены, что ему необходим курс реабилитации.
Челобанов и Пугачева познакомились в начале 90-х благодаря Аркадию Укупнику. Певица сразу же обратила внимание на талантливого и харизматичного исполнителя. Он смог заинтересовать уже признанную артистку.
Влюбленные около трех лет состояли в гражданском браке, но Пугачева не торопилась с походом в ЗАГС. После того, как певица узнала о пагубных привычках избранника, она приняла решение разорвать отношения. К слову, Примадонна старше Челобанова на 12 лет.
Сейчас композитору трудно контролировать свое агрессивное поведение. Поклонники Челобанова уверены, что ему необходим курс реабилитации.