Новые iPhone получат улучшенные Face ID





В 2019 году компания Apple снова должна презентовать три девайса. Один из них обзаведется IPS-экраном, два других – OLED. Аппараты по-прежнему будут иметь Face ID, но по функциональности опция будет значительно улучшена.Ожидается увеличение мощности лазера VCSEL. В результате лучше станет работать камера, но стоимость компонентов, вероятно, будет завышена. В конце следующего или начале 2020 года на рынке появятся и новые планшеты iPad, которых наделят системой сканирования Time of Flight (TOF) 3D. Технология существенно расширит возможности дополненной реальности.