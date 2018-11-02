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Новые iPhone получат улучшенные Face ID

Аналитики решили сделать прогнозы по поводу того, какими будут iPhone следующего поколения. По их словам, купертиновские смартфоны получат улучшенную систему Face ID. Не исключается и появление тройной камеры.

Новые iPhone получат улучшенные Face ID

В 2019 году компания Apple снова должна презентовать три девайса. Один из них обзаведется IPS-экраном, два других – OLED. Аппараты по-прежнему будут иметь Face ID, но по функциональности опция будет значительно улучшена.

Ожидается увеличение мощности лазера VCSEL. В результате лучше станет работать камера, но стоимость компонентов, вероятно, будет завышена. В конце следующего или начале 2020 года на рынке появятся и новые планшеты iPad, которых наделят системой сканирования Time of Flight (TOF) 3D. Технология существенно расширит возможности дополненной реальности.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 19:01

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