Телеведущая Ирена Понарошку назвала сына редким именем Тео





«Знакомьтесь, это Тео! Тео Лист», - подписала публикацию новоиспеченная мама.По ее словам, имя мальчику она выбирала всю беременность. Открывая в заметках очередной шорт-лист, Порнарошку боялась, что ребенок перед появлением на свет развернется и не захочет рождаться, пока родители не одумаются. Будущей маме хотелось найти такое имя, которое бы не вызывало никаких негативных ассоциаций.Понарошку просматривала не только славянские, но и еврейский, сербский и вайшнавские имена. В какой-то то статье она увидела, как называют котов. Однако родители все же составили свой список, куда входили такие имена: Богдан, Моисей, Отто, Кай, Теодор, Соломон. К слову, первого сына ведущей зовут Серафим.Ирена Понарошку состоит в браке с российским ди-джеем Александром Глуховым. Вместе пара уже восемь лет, первый ребенок родился в марте 2011 года. Старшего сына родители заранее готовили к тому, что он будет в семье не один. Они рассказывали ему, что скоро появится еще один малыш, и играть с ним станет веселее.