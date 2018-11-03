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Телеведущая Ирена Понарошку назвала сына редким именем Тео

Российская ведущая Ирена Понарошку рассказала, как назвала своего второго сына. Для новорожденного знаменитость выбрала довольно редкое имя.

Телеведущая Ирена Понарошку назвала сына редким именем Тео

«Знакомьтесь, это Тео! Тео Лист», - подписала публикацию новоиспеченная мама.

По ее словам, имя мальчику она выбирала всю беременность. Открывая в заметках очередной шорт-лист, Порнарошку боялась, что ребенок перед появлением на свет развернется и не захочет рождаться, пока родители не одумаются. Будущей маме хотелось найти такое имя, которое бы не вызывало никаких негативных ассоциаций.

Понарошку просматривала не только славянские, но и еврейский, сербский и вайшнавские имена. В какой-то то статье она увидела, как называют котов. Однако родители все же составили свой список, куда входили такие имена: Богдан, Моисей, Отто, Кай, Теодор, Соломон. К слову, первого сына ведущей зовут Серафим.

Ирена Понарошку состоит в браке с российским ди-джеем Александром Глуховым. Вместе пара уже восемь лет, первый ребенок родился в марте 2011 года. Старшего сына родители заранее готовили к тому, что он будет в семье не один. Они рассказывали ему, что скоро появится еще один малыш, и играть с ним станет веселее.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 03:00

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