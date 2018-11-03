Данила Козловский скоро женится на модели Ольге Зуевой





Многочисленные поклонницы Данилы Козловского всерьез встревожились, ведь их кумир в скором времени рискует стать женатым мужчиной. У актрисы и режиссёра Ольги Зуевой уже было замечено на пальце кольцо с бриллиантами. Также стало известно, что пара переехала в квартиру в центре Москвы, недавно приобретённой актером.Познакомились молодые люди на вечеринке общих знакомых в США, долгое время встречались, но со свадьбой не торопились. Ольга Зуева бросила ради Козловского престижную работу модели и переехала в Россию, где занялась кинематографом. Теперь влюблённые не расстаются и на съёмках.Как известно, Данила Козловский ранее уже был женат на актрисе-полячке Уршуле Магдалене Малке, а также встречался с одной из самых красивых российских актрис Юлией Снигирь.