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Данила Козловский скоро женится на модели Ольге Зуевой

Известный российский актёр Данила Козловский скоро расстанется со статусом холостяка. На пальце его избранницы, модели Ольги Зуевой было замечено кольцо с бриллиантами, которое для фанатов стало красноречивым свидетельством состоявшейся помолвки.

Данила Козловский скоро женится на модели Ольге Зуевой

Многочисленные поклонницы Данилы Козловского всерьез встревожились, ведь их кумир в скором времени рискует стать женатым мужчиной. У актрисы и режиссёра Ольги Зуевой уже было замечено на пальце кольцо с бриллиантами. Также стало известно, что пара переехала в квартиру в центре Москвы, недавно приобретённой актером.

Познакомились молодые люди на вечеринке общих знакомых в США, долгое время встречались, но со свадьбой не торопились. Ольга Зуева бросила ради Козловского престижную работу модели и переехала в Россию, где занялась кинематографом. Теперь влюблённые не расстаются и на съёмках.

Как известно, Данила Козловский ранее уже был женат на актрисе-полячке Уршуле Магдалене Малке, а также встречался с одной из самых красивых российских актрис Юлией Снигирь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 01:00

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