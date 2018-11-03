Эксперты назвали регионы, где чаще покупают премиальные авто с пробегом
Эксперты анонсировали регионы, в которых чаще всего приобретают премиальные транспортные средства с пробегом. Продажи авто в России в данном сегменте немного увеличились.
За первые 9 месяцев этого года реализовали 363 800 машин. Это на 0,8 процента больше показателя аналогичного периода 2017 года. Лидерами в данном случае стали Москва, а также Московская область - 25 процентов всего вторичного современного рынка премиальных авто. В Москве реализовали 54 629 дорогих подержанных машин. На второй позиции в ТОП оказалось Подмосковье. Здесь на протяжении 3 кварталов реализовали 35 718 люксовых подержанных транспортных средств. Третье место досталось Санкт-Петербургу - 27 738 экземпляров премиум-авто.
Рассматривая нестоличные регионы, стоит отметить, что первое место здесь занял Краснодарский край. В данном случае реализовали 20 773 дорогих подержанных авто. Далее идёт Ростовская область - 9 821 автомобилей. Новосибирская область - 8 185 авто, Татарстан - 7 060 машин
Раньше сообщалось, что автомастерская American Legends на шоу SEMA продемонстрировала доработанное авто Ford Mustang 1968.
За первые 9 месяцев этого года реализовали 363 800 машин. Это на 0,8 процента больше показателя аналогичного периода 2017 года. Лидерами в данном случае стали Москва, а также Московская область - 25 процентов всего вторичного современного рынка премиальных авто. В Москве реализовали 54 629 дорогих подержанных машин. На второй позиции в ТОП оказалось Подмосковье. Здесь на протяжении 3 кварталов реализовали 35 718 люксовых подержанных транспортных средств. Третье место досталось Санкт-Петербургу - 27 738 экземпляров премиум-авто.
Рассматривая нестоличные регионы, стоит отметить, что первое место здесь занял Краснодарский край. В данном случае реализовали 20 773 дорогих подержанных авто. Далее идёт Ростовская область - 9 821 автомобилей. Новосибирская область - 8 185 авто, Татарстан - 7 060 машин
Раньше сообщалось, что автомастерская American Legends на шоу SEMA продемонстрировала доработанное авто Ford Mustang 1968.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00