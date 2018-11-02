Ксения Бородина поблагодарила подписчиков за интерес к ее жизни

«Как круто понимать, что вам так интересна моя жизнь, мне кажется, я даже и не стараюсь для Инстаграмм. Я тут что не выложу, всегда найдём, о чем поговорить, мои то мои) самые придирчивые))) и разговорчивые, спасибо вам за доверие, если бы не блок, то 12 миллионов точно было бы уже))) но зато у нас тут чистенько))) люблю…», - написала Бородина пост по такому случаю.





Естественно, старается теледива не просто так, ведь благодаря своему микроблогу она прилично зарабатывает на рекламе, а также продвигает свой бренд одежды и салон красоты.Девушка очень благодарна тем, кто ежедневно интересуется ее жизнью, ставят лайки, дают советы, участвуют в конкурсах и розыгрышах, общаются с ней в прямых эфирах и так далее. А на днях количество подписчиков Ксении достигло отметки 11,9 миллионов человек и она безмерно счастлива от этого.И с ней сложно не согласиться, ведь она действительно не прикладывает особых усилий для того, чтобы привлечь новых подписчиков в свой профиль. Тем не менее, ее страничка очень интересна публике, собственно, как и страница ее коллеги Ольги Бузовой, у которой число подписчиков стремительно приближается к отметке 14 миллионов.