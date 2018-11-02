Медики рассказали, как правильно согреваться на ноябрьские праздники





На выходные в Москве и регионе ожидается относительно тёплая погода. Ожидают облачную погоду с прояснениями. Воздух прогреется до семи градусов тепла. Однако врачи советуют воздержаться от пикников на природе и употребления крепких спиртных напитков.При прогулках желательно заходить каждые полтора-два часа в тёплые помещения, а согреваться лучше горячим чаем или любым другим горячим безалкогольным напитком. Эффект согревания от алкоголя достигается за счёт расширения сосудов. После наступает резкий спазм сосудов и переохлаждение происходит незаметно.Врачи рекомендуют для прогулок одеваться теплее, обязательно надеть тёплый головной убор и, конечно, не забывать о тёплой обуви. С собой желательно брать термос с горячим безалкогольным напитком.