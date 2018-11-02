Анастасия Волочкова осудила перед Борисом Корчевниковым собственную мать

Подписчики Волочковой в Instagram обсуждают то, как провокационно прима-балета повела себя в студии Корчевникова, где дала откровенное интервью. Знаменитость призналась, что с 5 лет мечтала о большой сцене, и с тяжёлым трудом поступила в училище Вагановой, затем её пригласили в Мариинский и Большой театры.Мать артистки Тамара Владимировна жёстко контролировала дочь, ставя на первое место карьеру и не пуская даже на ужин в ресторан. Встревала родительница и в отношения Волочковой с мужчинами.Балерина созналась, что больше всех любила женатого Сулеймана Керимова, предлагавшего стать его второй супругой. Эти отношения Тамара Владимировна разрушила, как и брак с Игорем Вдовиным, отцом дочери Волочковой. В красивую дату 07.07.07 балерина сыграла "свадьбу года", сменив несколько подвенечных платьев. Сейчас звезда видится с Вдовиным лишь на дни рождения Ариадны.Свою мать артистка старается в личную жизнь не допускать. Знаменитость призналась, что та даже брала с неё процент за каждое выступление, хотя всего лишь привела дочь в балет.