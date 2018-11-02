Саша Черно спрашивает в Instagram советы по подготовке к родам





Как известно из результатов обследования у гинеколога, специалисты предложили Саше сначала похудеть, а потом беременеть, чтобы избежать возможных осложнений, связанных с лишним весом.Черно настроена решительно, ведь поставила перед собой цель родить ребенка на проекте, чтобы потом там же обеспеченно жить.Саша рассказала, что спрашивает у своих фолловеров, как лучше рожать и готовиться к беременности, а в ответ ей пишут такие же толстушки и делятся своим опытом «детопроизводства».В итоге Черно слезно пообещала похудеть, чтобы не доставлять хлопот ни себе, ни будущему малышу.