Саша Черно спрашивает в Instagram советы по подготовке к родам
Толстушка Саша Черно из «ДОМ-2» всерьез озаботилась потомством и вскоре намерена забеременеть, но пока спрашивает у подписчиц в Instagram подробности «интересного положения» и самих родов.
Как известно из результатов обследования у гинеколога, специалисты предложили Саше сначала похудеть, а потом беременеть, чтобы избежать возможных осложнений, связанных с лишним весом.
Черно настроена решительно, ведь поставила перед собой цель родить ребенка на проекте, чтобы потом там же обеспеченно жить.
Саша рассказала, что спрашивает у своих фолловеров, как лучше рожать и готовиться к беременности, а в ответ ей пишут такие же толстушки и делятся своим опытом «детопроизводства».
В итоге Черно слезно пообещала похудеть, чтобы не доставлять хлопот ни себе, ни будущему малышу.
Как известно из результатов обследования у гинеколога, специалисты предложили Саше сначала похудеть, а потом беременеть, чтобы избежать возможных осложнений, связанных с лишним весом.
Черно настроена решительно, ведь поставила перед собой цель родить ребенка на проекте, чтобы потом там же обеспеченно жить.
Саша рассказала, что спрашивает у своих фолловеров, как лучше рожать и готовиться к беременности, а в ответ ей пишут такие же толстушки и делятся своим опытом «детопроизводства».
В итоге Черно слезно пообещала похудеть, чтобы не доставлять хлопот ни себе, ни будущему малышу.