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Саша Черно спрашивает в Instagram советы по подготовке к родам

Толстушка Саша Черно из «ДОМ-2» всерьез озаботилась потомством и вскоре намерена забеременеть, но пока спрашивает у подписчиц в Instagram подробности «интересного положения» и самих родов.

Как известно из результатов обследования у гинеколога, специалисты предложили Саше сначала похудеть, а потом беременеть, чтобы избежать возможных осложнений, связанных с лишним весом.

Саша Черно спрашивает в Instagram советы по подготовке к родам

Черно настроена решительно, ведь поставила перед собой цель родить ребенка на проекте, чтобы потом там же обеспеченно жить.

Саша рассказала, что спрашивает у своих фолловеров, как лучше рожать и готовиться к беременности, а в ответ ей пишут такие же толстушки и делятся своим опытом «детопроизводства».

Саша Черно спрашивает в Instagram советы по подготовке к родам

В итоге Черно слезно пообещала похудеть, чтобы не доставлять хлопот ни себе, ни будущему малышу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:29

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