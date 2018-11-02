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Александра Черно начала поиски свадебного платья

Несколько дней назад зрители телепроекта «Дом-2» узнали о том, что Александра Черно все-таки уговорила Иосифа Оганесяна жениться на ней, а потому они отправились в один из столичных ЗАГСов, где подали заявление и узнали, что их роспись состоится 29 декабря.

С тех пор в периметре не утихают разговоры о будущей свадьбе возлюбленных, которые уже приступили к ее подготовке и даже столкнулись с первыми трудностями. В частности, выяснилось, что их родственники отказываются приезжать, поскольку не считают ребят достойными друг друга.

Александра Черно начала поиски свадебного платья

Кроме того, после недавнего тэта с Владом Кадони Саша и Иосиф узнали, что если они не помирят своих родителей и не уговорят их принять приглашение, то реалити-шоу не будет оплачивать организацию свадьбы.

Поэтому сейчас молодые люди настроены на то, чтобы провести конструктивный диалог со своей родней и получить финансовую помощь от «Дома-2», так как в противном случае свадьбы не будет вообще, и после росписи они просто отправятся в романтическое путешествие.

Александра Черно начала поиски свадебного платья

А пока возлюбленные думают, как лучше подойти к родителям, зря времени они не тратят и параллельно занимаются обсуждением деталей мероприятия.

Черно уже занялась поиском подходящего платья, ведь только для стройных девушек подбор наряда не является особой проблемой, так как в столице огромный выбор свадебных салонов, где можно найти платье любого фасона и за любые деньги.

Александра Черно начала поиски свадебного платья

А вот у Саши фигура далека от стандартной, поэтому ей придется либо шить себе наряд на заказ, либо брать то, что она сможет на себе застегнуть. Но дело в том, что участница не хочет соглашаться на что попало, поэтому обратилась к подписчикам в социальной сети Instagram за помощью.

На своей странице она опубликовала то платье, которое ей понравилось больше всего, и попросила фанатов помочь найти ателье, где могут продать такое или подобное.

Стоит отметить, что большинству пользователей понравился выбор девушки, однако нашлись и те, кто начал ее оскорблять последними словами и призывать похудеть, а уже после думать о свадьбе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:37

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