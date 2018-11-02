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Супергерои в американских фильмах оказались кровожадней злодеев

Педиатры США считают, что популярные супергерои в американских фильмах куда кровожадней злодеев. Исследование показало, что "хорошие парни" в боевиках последних лет совершают 22 насильственных действия в час.

Супергерои в американских фильмах оказались кровожадней злодеев

Роберт Олимпия из Пенсильванского медицинского колледжа подготовил выступление перед Американской академией педиатрии, где расскажет о просмотре 10 супергеройских фильмов 2015-2016 годов. Для более объективного подхода 5 рецензентов посмотрели киноленты, фиксируя все увиденные агрессивные поступки героев. Добровольцы записали все случаи убийств, драк, пыток и порчи имущества для протагонистов и антагонистов.

По результатам всех собранных рецензий "хорошие" персонажи ежечасно совершали 22,7 акта насилия, а их противники - всего 17,5. Герои-мужчины были агрессивны в 5 раз чаще женщин (33,6 актов против 6,5).

Протагонисты во всех 10 фильмах дрались 1021 раз, убили 168 человек, пытали и запугивали 144-х, 659 раз применяли смертельное оружие и 199 раз рушили чужую собственность.

"Плохие парни" убили 93 персонажа, разрушили 191 объект, подрались с 599 противниками, 237 запугали или пытали и 604 раза доставали смертельно опасное оружие. Ученый и его коллеги видят проблему в том, что подростки воспринимают чрезмерно жестоких супергероев как кумиров. По мнению педиатров, дети остро нуждаются в критическом мышлении.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:15

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