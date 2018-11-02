Супергерои в американских фильмах оказались кровожадней злодеев





Роберт Олимпия из Пенсильванского медицинского колледжа подготовил выступление перед Американской академией педиатрии, где расскажет о просмотре 10 супергеройских фильмов 2015-2016 годов. Для более объективного подхода 5 рецензентов посмотрели киноленты, фиксируя все увиденные агрессивные поступки героев. Добровольцы записали все случаи убийств, драк, пыток и порчи имущества для протагонистов и антагонистов.По результатам всех собранных рецензий "хорошие" персонажи ежечасно совершали 22,7 акта насилия, а их противники - всего 17,5. Герои-мужчины были агрессивны в 5 раз чаще женщин (33,6 актов против 6,5).Протагонисты во всех 10 фильмах дрались 1021 раз, убили 168 человек, пытали и запугивали 144-х, 659 раз применяли смертельное оружие и 199 раз рушили чужую собственность."Плохие парни" убили 93 персонажа, разрушили 191 объект, подрались с 599 противниками, 237 запугали или пытали и 604 раза доставали смертельно опасное оружие. Ученый и его коллеги видят проблему в том, что подростки воспринимают чрезмерно жестоких супергероев как кумиров. По мнению педиатров, дети остро нуждаются в критическом мышлении.