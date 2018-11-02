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МакSим рассказала о смертельной болезни своего отца

Не так давно певица МакSим объявила о временном прекращении творческой деятельности. Поклонники обратили внимание, что она чем-то опечалена и просто не в состоянии заниматься музыкой. После того, как МакSим опубликовала на своей странице в сети Instagram видео с участием своего отца Сергея Орефьевича, ситуация прояснилась.

МакSим рассказала о смертельной болезни своего отца

Оказывается, МакSим волновалась за родного человека, поскольку он тяжело болен. У него самая последняя (четвертая) стадия развития рака. В ролике, выложенном артисткой в соцсети, ее отец поет, аккомпанируя себе на гитаре. В комментарии она кратко поделилась информацией о том, через что прошел ее отец: 18 курсов химиотерапии, 27 курсов облучения и еще 9 – головного мозга. Также МакSим призвала Сергея Орефьевича не сдаваться. Сейчас, по словам певицы, в больничной палате не осталось никого, кроме ее папы.

Свой комментарий МакSим закончила жизнеутверждающим обращением ко всем подписчикам: «Любите жизнь! Любите родителей! Цените каждый момент. Здесь и сейчас».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 18:00

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