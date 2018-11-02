МакSим рассказала о смертельной болезни своего отца

Оказывается, МакSим волновалась за родного человека, поскольку он тяжело болен. У него самая последняя (четвертая) стадия развития рака. В ролике, выложенном артисткой в соцсети, ее отец поет, аккомпанируя себе на гитаре. В комментарии она кратко поделилась информацией о том, через что прошел ее отец: 18 курсов химиотерапии, 27 курсов облучения и еще 9 – головного мозга. Также МакSим призвала Сергея Орефьевича не сдаваться. Сейчас, по словам певицы, в больничной палате не осталось никого, кроме ее папы.Свой комментарий МакSим закончила жизнеутверждающим обращением ко всем подписчикам: «Любите жизнь! Любите родителей! Цените каждый момент. Здесь и сейчас».