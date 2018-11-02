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S7 Space разработает собственный грузовой космический корабль

Специалисты российской аэрокосмической компании S7 Space разработают собственный современный грузовой космический корабль. Данная информация передана представителями компании.

S7 Space разработает собственный грузовой космический корабль

Раньше поступили данные, что S7 Space через несколько лет собирается представить для космодрома "Морской старт" многоразовую ракету. Игорь Радугин, занимающий пост генерального директора компании S7 Space по средствам выведения, заявил, что все работы, требуемые для этого, планируется провести за пять-шесть лет. Радугин заметил, что американский известный изобретатель Илон Маск на создание своей первой ракеты потратил десять лет. Стоит отметить, что S7 Space является первой в Российской Федерации частной компанией, которая занимается запуском ракет, а также выведением на орбиту космических объектов.

Получена также информация, что ракета современного тяжелого класса "Ангара-А5М" на околоземную низкую земную орбиту станет выводить 27 тонн полезной нагрузки.



 
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Технологии / Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:45

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