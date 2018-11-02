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После укуса клеща у Натальи Штурм открылись способности "женщины-магнита"

Российская певица Наталья Штурм поделилась в Instagram приобретёнными супер способностями. По словам певицы, "женщиной-магнитом" она стала после того, как во время путешествия её укусил клещ.

После укуса клеща у Натальи Штурм открылись способности "женщины-магнита"

Недавно российская певица Наталья вернулась из Краснодарского края, где они с сыном Арсением посещали дольмены. В Instagram Наталья рассказала поклонникам, что на природе её укусил клещ. Заметили они его только сутки спустя. А вскоре после этого к ней стали "магнититься" ложки и вилки. Певица считает, что способности у неё открылись именно после укуса насекомого.

На своей странице в Instagram Наталья выложила фото с висящими на руке ложками. Она утверждает, что это не монтаж и не клей, а действительно какая-то супер способность. Поклонники звезды остались в восторге от женщины-магнита и в комментариях пишут, что она талантлива во всём.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:15

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