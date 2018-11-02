АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.58 USD 65.65
Курс валют на 02.11.2018

Samsung лишит Galaxy S10 сканера сетчатки глаза

Samsung лишит будущий флагман Galaxy S10 сканера сетчатки глаза ради большого экрана. Смартфон получит только считыватель отпечатка пальца.

Samsung лишит Galaxy S10 сканера сетчатки глаза

Корейский сайт ETNews, ссылаясь на инсайдера компании, заявил, что Samsung пожертвовал преимуществом перед другими производителями, отказавшись от уникальной технологии. С 2016 года в линейках Galaxy S и Galaxy Note можно было видеть сканер сетчатки глаза. В частности, Note 7 и S8 обзавелись функцией, которая позволяла производить разблокировку даже в полной темноте.

Подобных альтернатив на рынке смартфонов нет до сих пор, однако разработчики предпочли сделать ставку на размер дисплея. Samsung работает над идеальным соотношением величины передней панели и экрана, чему сканер попросту мешал.

Технология "дырявого" дисплея оставит единственный вырез для основной камеры. В модели Galaxy S10+, по слухам, экран и вовсе займёт 93,4 процента всей панели.

Старшая версия смартфона может получить ультразвуковой дактилоскопический встроенный сканер, а младшая - обычный боковой считыватель, как у Galaxy A7. Другим вариантом для защиты может быть программа Face Unlock.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
МакSим рассказала о смертельной болезни своего
Ксения Бородина поблагодарила подписчиков за
S7 Space разработает собственный грузовой
Александра Черно начала поиски свадебного платья
Ученые рассказали, чем опасна для детей лапша
Саша Черно спрашивает в Instagram советы по
После укуса клеща у Натальи Штурм открылись
Супергерои в американских фильмах оказались
Известный политолог призвал украинцев поквитаться
LG собирается показать скручивающиеся телевизоры
Samsung лишит Galaxy S10 сканера сетчатки глаза
Гвинет Пэлтроу рассказала в Instagram о
Ученые нашли взаимосвязь между полнотой и
В Британии начали работать роботы-почтальоны
Японская компания Mazda озвучила цены и
Учёные обнаружили десятки древних озёр на Марсе
Ученые: Мировой океан нагревается на 60% сильнее,
Актриса Настасья Самбурская показала в Instagram,
Фанаты потратили больше 100 тысяч рублей на
Виктория Романец сравнила себя с Дженнифер Лопес
Рита Дакота рассказала в Instagram о своей
Японская автокомпания Mitsubishi в России
Коллекционную серию экстремального Aston Martin
Певица Валерия опубликовала в Instagram
Компания Xiaomi ежедневно продаёт свыше 333 000
Лена Миро назвала жену Александра Градского
BBC сообщила о новой утечке данных сотен тысяч
Половина женщин после 50 лет имеют проблемы с
Слайдер Honor Magic 2 вышел на третье место в
В районе Курильской гряды пропал японский остров
Просмотреть все новости