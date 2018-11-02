Samsung лишит Galaxy S10 сканера сетчатки глаза





Корейский сайт ETNews, ссылаясь на инсайдера компании, заявил, что Samsung пожертвовал преимуществом перед другими производителями, отказавшись от уникальной технологии. С 2016 года в линейках Galaxy S и Galaxy Note можно было видеть сканер сетчатки глаза. В частности, Note 7 и S8 обзавелись функцией, которая позволяла производить разблокировку даже в полной темноте.Подобных альтернатив на рынке смартфонов нет до сих пор, однако разработчики предпочли сделать ставку на размер дисплея. Samsung работает над идеальным соотношением величины передней панели и экрана, чему сканер попросту мешал.Технология "дырявого" дисплея оставит единственный вырез для основной камеры. В модели Galaxy S10+, по слухам, экран и вовсе займёт 93,4 процента всей панели.Старшая версия смартфона может получить ультразвуковой дактилоскопический встроенный сканер, а младшая - обычный боковой считыватель, как у Galaxy A7. Другим вариантом для защиты может быть программа Face Unlock.