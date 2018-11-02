Samsung лишит Galaxy S10 сканера сетчатки глаза
Samsung лишит будущий флагман Galaxy S10 сканера сетчатки глаза ради большого экрана. Смартфон получит только считыватель отпечатка пальца.
Корейский сайт ETNews, ссылаясь на инсайдера компании, заявил, что Samsung пожертвовал преимуществом перед другими производителями, отказавшись от уникальной технологии. С 2016 года в линейках Galaxy S и Galaxy Note можно было видеть сканер сетчатки глаза. В частности, Note 7 и S8 обзавелись функцией, которая позволяла производить разблокировку даже в полной темноте.
Подобных альтернатив на рынке смартфонов нет до сих пор, однако разработчики предпочли сделать ставку на размер дисплея. Samsung работает над идеальным соотношением величины передней панели и экрана, чему сканер попросту мешал.
Технология "дырявого" дисплея оставит единственный вырез для основной камеры. В модели Galaxy S10+, по слухам, экран и вовсе займёт 93,4 процента всей панели.
Старшая версия смартфона может получить ультразвуковой дактилоскопический встроенный сканер, а младшая - обычный боковой считыватель, как у Galaxy A7. Другим вариантом для защиты может быть программа Face Unlock.
Корейский сайт ETNews, ссылаясь на инсайдера компании, заявил, что Samsung пожертвовал преимуществом перед другими производителями, отказавшись от уникальной технологии. С 2016 года в линейках Galaxy S и Galaxy Note можно было видеть сканер сетчатки глаза. В частности, Note 7 и S8 обзавелись функцией, которая позволяла производить разблокировку даже в полной темноте.
Подобных альтернатив на рынке смартфонов нет до сих пор, однако разработчики предпочли сделать ставку на размер дисплея. Samsung работает над идеальным соотношением величины передней панели и экрана, чему сканер попросту мешал.
Технология "дырявого" дисплея оставит единственный вырез для основной камеры. В модели Galaxy S10+, по слухам, экран и вовсе займёт 93,4 процента всей панели.
Старшая версия смартфона может получить ультразвуковой дактилоскопический встроенный сканер, а младшая - обычный боковой считыватель, как у Galaxy A7. Другим вариантом для защиты может быть программа Face Unlock.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:37