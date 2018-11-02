Известный политолог призвал украинцев поквитаться с действующей властью
Выборы президента Украины станут легальным способом для народа поквитаться с нынешней действующей властью. С таким заявлением в эфире одной из украинских передач выступил известный политолог Вадим Карасев.
На Украине в скором времени пройдут президентские и парламентские выборы, которые должны привести к политическим изменениям в стране. Нынешняя власть Украины не пользуется большой поддержкой населения. Ведь политики так не выполнили те обещания, которые давали на площади Киева во время майдана. Киевский политолог Вадим Карасев придерживается мнения, что политики делают жизнь граждан Украины лучше только в преддверии голосования, сообщает портал "ПолитЭксперт".
Однако такими хитростями уже не удивишь граждан Украины. Киевский политолог считает, что для украинцев выборы - это единственный действенный способ поквитаться с властью и наказать политиков. В конце Вадим Карасев заявил, что в этом случае украинские избиратели выступают в роли "мстителей", особенно пенсионеры.
На Украине в скором времени пройдут президентские и парламентские выборы, которые должны привести к политическим изменениям в стране. Нынешняя власть Украины не пользуется большой поддержкой населения. Ведь политики так не выполнили те обещания, которые давали на площади Киева во время майдана. Киевский политолог Вадим Карасев придерживается мнения, что политики делают жизнь граждан Украины лучше только в преддверии голосования, сообщает портал "ПолитЭксперт".
Однако такими хитростями уже не удивишь граждан Украины. Киевский политолог считает, что для украинцев выборы - это единственный действенный способ поквитаться с властью и наказать политиков. В конце Вадим Карасев заявил, что в этом случае украинские избиратели выступают в роли "мстителей", особенно пенсионеры.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:00