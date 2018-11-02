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В Британии начали работать роботы-почтальоны Starship Technologies

В Британии начали работать роботы-почтальоны от компании Starship Technologies. Жители Милтон-Кейнс могут получать, отправлять и отслеживать посылки с помощью мобильного приложения.

В Британии начали работать роботы-почтальоны Starship Technologies

Администрация британского города готовится к полному переходу на автоматическое почтовое обслуживание с помощью роботов Starship Technologies. Координируя действия машин благодаря приложению для Android и IOS, пользователи могут самостоятельно указать время и адрес доставки с уверенностью, что их посылка не пропадёт.

Статистика показывает, что бандероли, которые обычные курьеры нередко оставляют без присмотра, оказываются украдены в 26-42 процентах случаев. Роботы оснащены системой геолокации, камерами с обзором на 360 градусов и контейнером для посылок.

Ходовая часть с 6 колёсами и электрический двигатель позволяют машине ездить по тротуарам и забираться на бордюры и склоны. Похожие на луноходы роботы в рамках тестирования проехали больше 160 тысяч километров без серьёзных поломок.

Услуга жителям Милтон-Кейнс обойдётся в 10 долларов ежемесячно. Также проект тестируют в пригороде Сан-Франциско, Вашингтоне, Пало-Альто, Редвуд-Сити, Сан-Хосе и некоторых европейских городах.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:02

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