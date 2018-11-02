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LG собирается показать скручивающиеся телевизоры

Южнокорейская компания LG собирается в рамках грядущей выставки CES 2019 представить ряд новинок. В экспозиции покажут скручивающиеся телевизоры.

LG собирается показать скручивающиеся телевизоры

Стоит напомнить, что прототипы таких устройств демонстрировались в рамках выставки CES 2018. LG теперь планирует представить улучшенные версии современных гибких ТВ-панелей. Как стало известно в основе данных решений положена технология OLED - органических светодиодов. В случае неиспользования дисплея, его спрятать можно внутрь корпуса основания, при этом свернув дисплей в рулон. Экран в свёрнутом виде обладает компактными размерами. Благодаря этому его можно легко перемещать, а также хранить. Также LG на CES 2019 продемонстрирует смартфоны с гибкой конструкцией. Компания покажет также прочие передовые разработки. Речь идёт в частности о бытовой технике, компьютерных устройствах, новейших решениях в области робототехники. Выставка современной электроники CES 2019 пройдёт на территории Лас-Вегаса в период 8-11 января.


В Сети недавно появилась информация, что компания Xiaomi ежедневно реализует более 333 тысяч смартфонов.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:45

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