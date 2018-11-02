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Гвинет Пэлтроу рассказала в Instagram о постоянной смене настроения

Гвинет Пэлтроу в своем Instagram-аккаунте рассказала поклонникам, что стала замечать некоторые изменения в своем организме. 46-летняя актриса в последнее время страдает от постоянной перемены настроения.

Гвинет Пэлтроу рассказала в Instagram о постоянной смене настроения

Гвинет Пэлтроу постоянно откровенна со своими фанатами в соцсети, рассказывая им, о переменах в ее жизни. В этот раз звезда сообщила, что она начала замечать первые симптомы менопаузы. По словам 46-летней знаменитости, у нее часто меняется настроение, что стало отражаться на ее эмоциональном состоянии и фигуре.

Стоит отметить, что накануне 49-летняя британская киноактриса Зета-Джонс в соцсети Instagram обнародовала архивную публикацию. На ретро-снимке знаменитость изображена в школьные годы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:30

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