Гвинет Пэлтроу рассказала в Instagram о постоянной смене настроения
Гвинет Пэлтроу в своем Instagram-аккаунте рассказала поклонникам, что стала замечать некоторые изменения в своем организме. 46-летняя актриса в последнее время страдает от постоянной перемены настроения.
Гвинет Пэлтроу постоянно откровенна со своими фанатами в соцсети, рассказывая им, о переменах в ее жизни. В этот раз звезда сообщила, что она начала замечать первые симптомы менопаузы. По словам 46-летней знаменитости, у нее часто меняется настроение, что стало отражаться на ее эмоциональном состоянии и фигуре.
Стоит отметить, что накануне 49-летняя британская киноактриса Зета-Джонс в соцсети Instagram обнародовала архивную публикацию. На ретро-снимке знаменитость изображена в школьные годы.
Гвинет Пэлтроу постоянно откровенна со своими фанатами в соцсети, рассказывая им, о переменах в ее жизни. В этот раз звезда сообщила, что она начала замечать первые симптомы менопаузы. По словам 46-летней знаменитости, у нее часто меняется настроение, что стало отражаться на ее эмоциональном состоянии и фигуре.
Стоит отметить, что накануне 49-летняя британская киноактриса Зета-Джонс в соцсети Instagram обнародовала архивную публикацию. На ретро-снимке знаменитость изображена в школьные годы.